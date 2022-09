Want Want khánh thành nhà máy 50 triệu USD tại Việt Nam

Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Want Want được khánh thành tại khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) với tổng vốn đầu tư hơn 50 triệu USD.

Việc nhà máy Want Want được xây dựng ở Việt Nam đánh dấu sự mở rộng và quyết tâm đầu tư của tập đoàn tại thị trường Đông Nam Á. Với tổng diện tích cơ sở sản xuất là 75.000 m2, nhân công dự kiến đến 2.000 người, nhà máy có thể đạt sản lượng thành phẩm trị giá 150 triệu USD /năm. Cơ sở sản xuất này chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5. Sau khi đi vào sản xuất giai đoạn I, hiện nhà máy có thể sản xuất bánh gạo, các loại thực phẩm ăn vặt, thức uống từ sữa, kem…

Buổi lễ khánh thành nhà máy có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Vĩnh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Phạm Văn Trọng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - phát biểu tại lễ khánh thành.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Vĩnh ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị khi hoàn thành dự án trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, ông cũng mong nhà máy Want Want Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển, phục hồi kinh tế của tỉnh nhà sau dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhà máy hoạt động hiệu quả, ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài trên địa bàn.

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy Want Want tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Thái Diễn Minh - Chủ tịch Tập đoàn Want Want - cho biết đơn vị luôn đặt tiêu chí chất lượng, an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Các sản phẩm của Want Want không chỉ phù hợp khẩu vị người dùng, mà còn đảm bảo an toàn khi sử dụng. Với đội ngũ nghiên cứu chất lượng cao, trong tương lai gần, Want Want kỳ vọng tận dụng nguồn nông sản của Tiền Giang để sản xuất, phân phối ra thị trường Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Want Want.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long là vựa gạo lớn nhất cả nước. Đây được xem là nguồn cung dồi dào cho nhà máy sản xuất, đặc biệt khi Want Want có dòng sản phẩm chủ đạo là bánh gạo.

“Hiện tại, tập đoàn sử dụng toàn bộ diện tích đất thuê và đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nhà máy đã lắp đặt 2 dây chuyền, dự kiến cuối năm nay có thể sản xuất toàn bộ sản phẩm. Với kỳ vọng tạo nên những sản phẩm chiếm trọn trái tim người tiêu dùng, chúng tôi sẽ dốc toàn sức, toàn lực để tăng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh. Điều này thể hiện quyết tâm của Tập đoàn Want Want trong việc đầu tư vào thị trường Việt Nam”, chủ tịch tập đoàn chia sẻ.

Nhà máy Want Want Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang (Tiền Giang).

Nhà máy Want Want sở hữu công nghệ sản xuất và nghiên cứu (R&D) hàng đầu, kết hợp hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng toàn diện, nhằm hình thành một tiêu chuẩn để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp thực phẩm địa phương. Thương hiệu Want Want từ lâu đã được định hình và phát triển trên thị trường quốc tế, nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Các sản phẩm của Want Want được bày bán tại Việt Nam.

Tập đoàn Want Want được thành lập năm 1962 tại Đài Bắc Trung Hoa. Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, Want Want trở thành thương hiệu sản xuất thực phẩm gồm bánh gạo, thức uống từ sữa, kem, kẹo dẻo… hàng đầu. Đồng thời, Want Want đã có mặt ở 60 quốc gia, trải dài tại 6 châu lục, chinh phục cả những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Australia…

Ngoài ra, tập đoàn còn mở rộng sang lĩnh vực mới như bảo hiểm, y tế, khách sạn, chăm sóc người lớn tuổi, văn hóa và truyền thông. Doanh thu Want Want năm 2018 đạt hơn 3 tỷ USD , đến năm 2021, tập đoàn có 13 năm liền đạt danh hiệu doanh nghiệp Đài Bắc Trung Hoa nằm trong top 25 thương hiệu quốc tế. Trong suốt quá trình phát triển, Want Want không ngừng mở rộng bản đồ nghiệp vụ, khai thác thị trường Đông Nam Á và theo đuổi hợp tác công nghiệp đa nguyên hóa.

Nhà máy Want Want tại Việt Nam được khánh thành nhân kỷ niệm 60 năm của tập đoàn và 30 năm thành lập nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc. Độc giả truy cập tại đây để biết thêm thông tin.