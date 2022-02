Wang Ji Won kết hôn với vũ công ballet

Hôn phu của Wang Ji Won là nghệ sĩ múa ballet Park Jong Suk. Anh kém cô 3 tuổi.

Ngày 6/2, Hankyung đưa tin hôn lễ của nữ diễn viên Wang Ji Won và vũ công ballet Park Jong Suk được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc. Theo SH Media Corp, công ty quản lý của Wang Ji Won, đám cưới được tổ chức riêng tư, với số lượng khách mời hạn chế vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Sau lễ cưới, hai nghệ sĩ lập tức quay lại với công việc. Wang Ji Won sẽ tiếp tục ghi hình dự án There is no Goo Pil Soo, còn Park Jong Suk phải tập luyện và chuẩn bị cho buổi công diễn ballet tổ chức trong năm nay.

Ảnh cưới của Wang Ji Won và Park Jong Suk. Ảnh: Instagram Wang Ji Won.

Ngày 20/1, Wang Ji Won thông báo kết hôn. Cô chia sẻ hạnh phúc khi tìm được người có chung đam mê, quan điểm sống. "Tôi đã gặp được mối lương duyên trăm năm của mình. Tôi hứa dành phần đời còn lại để gắn bó với hôn phu - người luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tròn trọng trách của mình ở cả vai trò diễn viên lẫn người vợ, và sau là người mẹ. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc", cô viết trên trang cá nhân.

Theo Hankyung, Wang Ji Won và Park Jong Suk nên duyên sau khi tham gia buổi diễn ballet của nghệ sĩ Kim Joo Won vào năm 2020. Họ có chung niềm đam mê với vũ kịch.

Wang Ji Won sinh năm 1988, là nghệ sĩ có xuất thân gia thế. Cha cô là Wang Jung Hong hiện đứng đầu cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng (DAPA). Ông từng giữ chức Tổng thư ký Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc (BAI).

Nữ nghệ sĩ từng học tập ở Anh và là vũ công của Đoàn ballet Quốc gia Hàn Quốc. Năm 20212, cô gia nhập showbiz với vai trò diễn viên. Wang Ji Won từng tham gia các bộ phim như I Need Romance 3, Good Doctor, Em là định mệnh đời anh, Con tàu y đức, Người thừa kế.

Park Jong Suk, chồng Wang Ji Won, tốt nghiệp Học viện Washington Ballet, Pennsylvania Ballet, Universal Ballet ở Mỹ. Hiện, Park Jong Suk là vũ công ưu tú của Nhà hát ballet Quốc gia Hàn Quốc. Anh kém Wang Ji Won 3 tuổi.