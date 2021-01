‘WandaVision’ - màn tái xuất gây tò mò của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Hai tập đầu của mini-series siêu anh hùng không có cảnh chiến đấu nào. Thay vào đó, Wanda và Vision sống như một đôi vợ chồng bình dị.

WandaVision do Matt Shakman đạo diễn là một trong những bộ phim truyền hình được trông đợi nhất năm 2021. Mini-series là át chủ bài của nền tảng trực tuyến Disney+, đồng thời đánh dấu lần đầu các siêu anh hùng Vũ trụ Điện ảnh Marvel trở lại sau hơn một năm rưỡi, kể từ Spider-Man: Far from Home (2019).

WandaVision đánh dấu sự trở lại của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong bối cảnh Black Widow bị hoãn chiếu một năm.

Do Black Widow bị dời lịch chiếu bởi đại dịch Covid-19, WandaVision còn bất đắc dĩ giữ trọng trách mở màn Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của thương hiệu.

Hai nhân vật chính trong mini-series là Wanda Maximoff/ Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany). Đôi tình nhân đều là thành viên của biệt đội Avengers, đồng thời từng chiến đấu với Thanos (Josh Brolin).

Trong hai tập đầu, Marvel Studios gây tò mò khi trình làng câu chuyện gia đình chứ không có yếu tố hành động. Wanda và Vision giờ là đôi vợ chồng mới cưới, sống giữa thế kỷ XX ở một khu ngoại ô tại nước Mỹ.

Họ đối mặt những rắc rối đời thường với hàng xóm, công việc, cuộc sống lứa đôi. Khung hình tỷ lệ 4:3, màu đen trắng và những hiệu ứng tiếng cười từ khán giả gợi nhắc đến phong cách sitcom cổ điển.

Những nhân vật hàng xóm sống cạnh đôi nhân vật chính cũng có lời thoại và cử động cường điệu - điều đặc trưng của sitcom giai đoạn này.

Một bí mật chưa được vén màn

Nội dung thật sự của WandaVision hiện vẫn được giữ kín. Trong đó, từng tập dần nêu ẩn ý về một bí ẩn lớn bao trùm cả mini-series. Đằng sau sự hài hước, câu chuyện dần xuất hiện các tình tiết gieo nghi ngờ cho khán giả.

Một số vật thể xuất hiện với màu đỏ, thay vì đen - trắng quen thuộc. Wanda và Vision đều ý thức việc mình sở hữu siêu năng lực và tìm cách che giấu người khác. Một số cảnh phim thậm chí tạo không khí rùng rợn, gợi ý rằng hiện thực mà hai người hùng đang sống không có thật.

Hai nhân vật chính trong trang phục thập niên 1950, 1960. Ảnh: Disney.

Với năng lực và tình thế của Wanda và Vision, nhiều giả thuyết được đặt ra ở mini-series. WandaVision diễn ra sau Avengers: Endgame, tức khi Vision đã chết và bị lấy Đá Vô cực Tâm trí khỏi trán. Những cảnh quay trong hai tập đầu có thể là một hiện thực do Wanda tạo ra trong cơn đau buồn, để cô và người tình tái hợp.

Trong truyện tranh, nữ dị nhân mang biệt hiệu Scarlet Witch vốn nổi tiếng với khả năng thao túng hiện thực. Cô từng tạo ra cả một thế giới ảo trong sự kiện đình đám House of M. Ở loạt truyện đó, các nhân vật trong thế giới bị biến đổi hầu hết đều quên mất thân phận thực sự. Tương tự, Wanda và Vision trong mini-series cũng không nhớ mình là ai.

Một giả thuyết khác là có người đang kiểm soát Wanda, dựa trên một câu thoại trên radio ở đầu tập hai: “Wanda, ai đang làm chuyện này với cô?”. Phân cảnh như ám chỉ có một ác nhân đang ẩn nấp trong hiện thực của loạt phim.

Ai sẽ là đối thủ tiếp theo của nhóm Avengers?

Trong số các nhân vật phản diện, tiềm năng nhất lúc này là Mephisto - kẻ mang sức mạnh quỷ dữ. Ở truyện tranh, hắn nhiều lần xuất hiện để đọ sức với các người hùng như Doctor Stange, Fantastic Four, Silver Surfer, Ghost Rider và Thor.

Có không ít tình tiết trong hai tập đầu của WandaVision chỉ điểm Mephisto. Những cư dân sống quanh bộ đôi nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có con. Ở cảnh cuối tập hai, Wanda bất ngờ khoe bụng bầu trước chồng. Tình tiết gợi nhắc đến loạt truyện vào năm 1985: nữ anh hùng vô tình hấp thụ một phần năng lượng của Mephisto để sinh hai đứa con, dẫn đến bi kịch về sau.

Các sự kiện trong mini-series được cho là xảy ra sau Avengers: Endgame. Theo đó, có thể một kẻ nào đó đang thao túng Scarlet Witch. Ảnh: Disney.

Nếu WandaVision giới thiệu Mephisto, hắn có thể trở thành ác nhân cho nhiều phim kế tiếp, thậm chí là kẻ phản diện lớn tiếp theo trong MCU sau Thanos. Ngoài gã, Nightmare cũng là một ác nhân nhiều tiềm năng, với năng lực về tiềm thức và giấc mơ.

Từ Kỷ nguyên Anh hùng IV, hãng Marvel Studios dự kiến khai triển các tuyến truyện về đa vũ trụ (multiverse). Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studios - từng xác nhận nội dung WandaVision có liên kết tới phim điện ảnh Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Có khả năng Scarlet Witch và Doctor Strange có chung kẻ thù. Trong đó, WandaVision sẽ dọn đường cho sự xuất hiện của gã trong bộ phim điện ảnh sắp tới.

Dù kết cục câu chuyện ra sao, WandaVision tiếp tục cho thấy định hướng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel: tạo ra những tác phẩm đa phong cách, nhưng liên kết chặt chẽ về mặt nội dung. Mini-series đã khởi đầu theo cách không giống bất kỳ tác phẩm nào trước đây của Marvel Studios, nhưng vẫn đầy rẫy những ám hiệu để fan có thể sắp xếp nó vào câu chuyện tổng thể.

Loạt phim ghi điểm nhờ đan cài khéo léo giữa yếu tố hài hước và ám ảnh, nghi hoặc về thực tại. Sức hấp dẫn của loạt phim còn đến từ nữ diễn viên xinh đẹp Elizabeth Olsen và tài tử Paul Bettany - những người đã quá quen thuộc với vai diễn và ăn ý trong vai đôi tình nhân.

Tuy nhiên, WandaVision không phải là một mini-series dễ cảm cho những khán giả chưa quen với Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Một số tình tiết cường điệu, hài tình huống ở hai tập đầu có thể trở nên phản tác dụng, gây nhàm chán nếu còn lặp lại quá nhiều ở giai đoạn sau.