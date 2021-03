‘WandaVision’ kết thúc an toàn, ít kịch tính

Tập cuối loạt phim đình đám của Marvel Studios mang đến những cảnh quay đẹp mắt cùng kết cục hợp lý, nhưng có cách khai triển chưa đủ kịch tính.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Tập 9 của WandaVision - tựa The Series Finale - được trông đợi như một trong những sự kiện lớn nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong năm. Theo tạp chí The Hollywood Reporter, ngày 5/3, khi tập phim ra mắt, hệ thống Disney+ ở Mỹ thậm chí mắc lỗi không thể hiển thị phim do số người truy cập quá đông.

Tập 8 dừng lại ở tình thế lửng lơ khi nữ phù thủy cổ xưa Agatha Harkness (Kathryn Hahn) tiết lộ thân phận, rồi thách thức Wanda (Elizabeth Olsen). Ở thị trấn Westview, nữ mật vụ Monica Rambeau (Teyonah Parris) đã lần được tung tích của Agatha, nhưng phải đối đầu với Pietro giả (Evan Peters). Trong lúc đó, giám đốc Hayward (Josh Stamberg) của tổ chức S.W.O.R.D. tập hợp cơ thể Vision, biến anh thành một cỗ máy chiến đấu không ký ức hòng khống chế Wanda.

Hành động hoành tráng và cái kết đẹp dành cho Wanda

Sau một tập nhiều cảnh quá khứ mà ít hành động, Marvel Studios “trả nợ” cho người xem bằng hàng loạt pha chiến đấu ngay đầu tập 9. Agatha và Wanda - hai nữ phù thủy hàng đầu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel - liên tục thi triển những đòn thế nhắm vào nhau.

Do bản chất năng lực pháp thuật của họ, các cảnh hành động mãn nhãn và không bị gò bó về mặt hình ảnh. Đây là trường đoạn hành động dài nhất của Wanda từ trước đến nay, cũng là lần đầu nhân vật đối chọi người có kỹ năng tương tự mình.

Gia đình Wanda sát cánh trong tập 9. Tên tập này - The Series Finale (Tập cuối) - là phép chơi chữ thú vị, vừa ám chỉ hồi kết của WandaVision, cũng là tập cuối của “loạt phim” mà Wanda xây dựng trong thực tế ảo.

Trong khi đó, phiên bản Vision “tốt” (do Wanda tạo ra trong thực tại ảo) đương đầu với bản thể Vision do quân đội điều khiển. Kiểu tình tiết này vốn quen thuộc trong phim MCU, như ở Iron Man hay The Incredible Hulk, khi một nhân vật chiến đấu lại kẻ xấu xa có năng lực giống mình.

Nhưng khác những lần trước, trận chiến này được giải quyết bằng phương pháp liên quan đến tư tưởng nhiều hơn sức mạnh hay mưu trí. Cách xử lý này khá thú vị và khép lại trọn vẹn tuyến truyện của Vision trong phim.

WandaVision có hồi kết hợp lý và thỏa lòng các fan đã theo dõi mini-series từ đầu. Wanda phát huy được năng lực, đánh bại kẻ phản diện, đồng thời nhận ra lỗi lầm khi cầm tù nhiều người vô tội để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.

Hồi kết tác phẩm cũng đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tâm lý của Wanda. Từ chỗ là một nhân vật luôn dằn vặt trong đau buồn, thù hận, cô đã giải phóng được sức mạnh, tìm ra mục đích sống và chấp nhận thân phận mới như là Scarlet Witch. Hình tượng Wanda trong bộ trang phục tương tự truyện tranh cũng là món quà dành tặng những fan của Marvel Comics.

Ít kịch tính và những điểm yếu cố hữu

Tuy nhiên, cũng như không ít phim điện ảnh MCU, người xem có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở hồi kết. Trận chiến giữa Wanda và Agatha hoành tráng nhưng kết thúc chưa đủ kịch tính, khi nữ phù thủy già đời dễ dàng bị vượt qua. Cách thức Wanda chiến thắng cũng chưa cho thấy sự đầu tư về kịch bản, mà chỉ giống như lời tái khẳng định về sức mạnh của nhân vật.

Với các fan trông đợi vào vai trò của Doctor Strange hay Quicksilver, tập cuối không có nhiều điều dành cho họ. Chi tiết duy nhất liên quan đến Strange là khi Agatha khẳng định Scarlet Witch mạnh hơn cả Phù thủy Tối thượng.

Còn Quicksilver “giả” hóa ra chỉ là một thường dân tên Ralph Bohner bị Agatha điều khiển. Việc chọn Evan Peters - người nổi danh với vai Quicksilver trong loạt X-Men trước đây - vào mini-series tựa như một chiêu trò của Marvel Studios, chứ không nhắm đến giả thuyết về đa vũ trụ.

Monica Rambeau sẽ xuất hiện trong Captain Marvel 2.

Tyler Hayward tiếp tục là minh chứng cho điểm yếu của MCU trong việc xây dựng vai phản diện. Đây là một trong những nhân vật nhạt nhẽo nhất mini-series, cả về tình tiết, lời thoại lẫn diễn xuất. Cách nhân vật này bị hạ gục cũng gượng ép và kém ấn tượng nhất tập phim.

Nhìn chung, sau chín tập phim, WandaVision đã hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt người xem vào Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV) của Marvel Studios. Tác phẩm của Jac Schaeffer tạo ra đột phá ở các tập đầu với lối kể chuyện độc đáo, dựa trên cấu trúc “phim trong phim” và thực tế ảo nằm trong câu chuyện thật.

Sự hài hước, pha trộn thể loại của mini-series mang đến nhiều bất ngờ và tò mò cho người hâm mộ. Cấu trúc tác phẩm - mỗi tập mang phong cách phim truyền hình một thập niên - cũng giúp Elizabeth Olsen khẳng định thực lực. Mỹ nhân sinh năm 1989 giống như “tắc kè hoa” trong suốt tác phẩm với sự duyên dáng và nhiều nét diễn đa dạng.

Ở đoạn cuối, WandaVision trở lại phong cách quen thuộc của Marvel Studios, nối dài hành trình dành cho các nhân vật được yêu thích. Dù hồi kết còn an toàn, thiếu kịch tính, phim nhìn chung đã thành công khi nâng tầm Wanda từ nhân vật phụ lên thành người hùng tự tin vào bản thân.

Scarlet Witch giờ đây đã sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh mà cô rất có thể sẽ nắm giữ vai trò quan trọng.