‘WandaVision’ hé mở kịch tính cho tập cuối

Trái dự đoán nhiều khán giả, tập 8 loạt phim “Wandavision” hầu như chỉ “ôn lại” quá khứ, trước vài phút cuối đẩy cao trào tình tiết.

Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Một tuần trước, tập 7 WandaVision gây nên cơn sốt với các fan Marvel khi giới thiệu Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - nữ phù thủy đội lốt dân thường sống trong thực tại mà Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) tạo ra.

Với năng lực hùng mạnh, phong thái ngạo nghễ và tung tích bí ẩn, Agatha nhanh chóng được yêu thích và trông đợi sẽ thi triển nhiều quyền năng ở tập áp chót. Song, ở tập 8, ê-kíp Marvel lại dành nhiều thời gian để giải thích các tình tiết đã qua, giữ lại kịch tính cho tập cuối.

Elizabeth Olsen và Kathryn Hahn là những ngôi sao chủ chốt của tập áp cuối. Ảnh: Disney.

Kết nối tới quá khứ và mở ra tương lai

Phần lớn tập phim dùng để làm sáng tỏ quá khứ của Wanda, vốn trước đây chỉ được kể lại qua lời thoại. Dưới sự thuyết phục của Agatha, Wanda dần hồi tưởng các cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, từ chuyện gia đình ở Sokovia, bi kịch do vũ khí của Stark Industries, thử nghiệm với Đá Vô cực, cho tới tình cảm với Vision.

Một chuyện đáng chú ý được xác nhận là cô có siêu năng lực bẩm sinh, chứ không phải chỉ nhờ Đá Vô cực. Tình tiết giúp lấp đầy một điểm yếu trong câu chuyện của Avengers: Age of Ultron (2015), khi Wanda và Pietro Maximoff xuất hiện khá đường đột, được giới thiệu vắn tắt là sống sót sau cuộc thử nghiệm với Đá Vô cực của H.Y.D.R.A.

Đây cũng là bước đi khéo của Marvel, nhằm mở ra những kết nối và hướng đi cho cốt truyện tương lai. Chúng giúp đặt nền tảng cho thế giới pháp thuật, nhiều khả năng là tâm điểm của Kỷ nguyên Anh hùng IV (Phase IV). Việc MCU bắt đầu xác nhận những người có năng lực bẩm sinh cũng có thể là bước đệm để giới thiệu các dị nhân, do Disney giờ đã có bản quyền nhóm nhân vật này.

Hình ảnh biểu tượng của Scarlet Witch trong truyện tranh xuất hiện thấp thoáng trong một cảnh phim. Ảnh: Disney.

Hồi hộp chờ đợi số phận của Vision

Sau nhiều trích đoạn hồi tưởng, khán giả được chiêu đãi một cú twist, xoay quanh hai nhân vật chính Wanda và Vision. Hóa ra, cô không hề đánh cướp thi thể Vision như lời của Tyler Hayward (Josh Stamberg), giám đốc tổ chức S.W.O.R.D.

Khi đến cơ quan này để tìm thi thể Vision, cô cảm nhận anh giờ chỉ còn là khối máy móc vô hồn (do bị Thanos giết trong Avengers: Infinity War). Trong cơn đau buồn, Wanda đã thao túng hiện thực và tạo ra thị trấn Westview theo ý mình, bao gồm cả “người chồng” Vision.

Nói cách khác, Vision trong thực tại này chỉ là sản phẩm phóng chiếu từ những ý nghĩ của Wanda về người yêu. Chi tiết trùng với dự đoán của nhiều khán giả từ đầu phim, đồng thời lý giải được việc anh không thể rời khỏi bức tường năng lượng quanh Westview trong tập 6.

Mọi hướng đi đều dẫn đến việc xác nhận Hayward là nhân vật phản diện, bịa đặt câu chuyện Wanda cướp thi thể người yêu. Ông ta đã âm thầm tập hợp cơ thể của Vision và tái kích hoạt nó thành một cỗ máy chiến đấu. Phiên bản này của Vision có lẽ sẽ không có ký ức về chuyện cũ, bao gồm cả Wanda, hứa hẹn một trận giao chiến khốc liệt sắp tới.

Số phận của Vision thật vẫn để ngỏ, khi chưa biết liệu Marvel Studios sẽ hồi sinh hay để anh yên nghỉ thêm lần nữa ở tập cuối. Ngoài ra, hồi kết của series vào tuần sau cũng được trông đợi là viên gạch kết nối với phim điện ảnh Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Nếu lại “chết” ở tuần sau, Vision có lẽ là nhân vật đáng thương nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi mất mạng đến ba lần chỉ trong ba năm (hai lần trong Avengers: Infinity War). Ảnh: Disney.

Về tổng thể, tập 8 của WandaVision đánh mạnh vào cảm xúc hơn là diễn biến câu chuyện. Hành trình của Wanda lần đầu đưa khán giả đi sâu vào nỗi đau, thế giới nội tâm của nhân vật, sau khá nhiều phim điện ảnh mà cô chỉ là vai phụ.

Mỹ nữ Elizabeth Olsen có màn trình diễn ấn tượng với loạt chuyển biến biểu cảm từ hoang mang, hạnh phúc với tình yêu đến đau buồn tột độ. Đối chọi với cô là Kathryn Hahn với thần thái nửa chính nửa tà và điệu cười đặc trưng. Hai nữ diễn viên gần như song tấu trong tập này, khi các nhân vật Monica Rambeau (Teyonah Parris), Jimmy Woo (Randall Park), Darcy Lewis (Kat Dennings), Pietro (Evan Peters) vắng bóng.

Tuy nhiên, phần lý giải hơi nhiều khiến tuyến truyện về quá khứ Wanda dài dòng. Các nhà làm phim dường như dành quá nhiều công sức chỉ để giải thích nguồn gốc biệt hiệu “Scarlet Witch” của Wanda. Trong khi đó, nhân vật Hayward đến giờ vẫn mờ nhạt, rập khuôn theo kiểu phản diện là lãnh đạo của các tổ chức chính phủ.

Một điểm trừ khác ở tập 8 là cuộc đấu ở đầu phim, khi Agatha dễ dàng loại bỏ các đối thủ mà không có điểm gì hấp dẫn về hình ảnh hay kịch tính. Nhìn chung, Marvel còn hơi an toàn hoặc đang dùng chiến thuật giấu hết các điểm mạnh vào tập cuối.