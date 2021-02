‘WandaVision’ hé lộ cách các X-Men gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel?

Trong tập 5 “WandaVision”, Evan Peters thủ vai Pietro Maximoff mới. Có nhiều chi tiết cho thấy phiên bản này chính là Quicksilver của loạt “X-Men” trước đây do Fox nhào nặn.

Mini-series WandaVision đã giới thiệu nam diễn viên Evan Peters trong vai phiên bản Pietro Maximoff mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) ở tập 5. Phim cũng cài cắm một số manh mối cho thấy anh chính là Quicksilver từ loạt phim X-Men trứ danh của Fox.

Nội dung WandaVision sẽ liên kết với Doctor Strange in the Multiverse of Madness, và là nền móng cho việc phát triển khái niệm đa vũ trụ trong Kỷ nguyên IV. Sự xuất hiện của Pietro Maximoff từ X-Men có thể là nước đi đầu tiên của Marvel Studios nhằm hiện thực hóa kế hoạch đầy hoài bão này.

Evan Peters trong cảnh cuối của tập 5 WandaVision.

Trong tập 5, tổ ấm bốn người của Scarlet Witch và Vision đang sống ở thập niên 1980. Con trai sinh đôi của họ, Tommy và Billy, lớn nhanh như thổi và không kiểm soát được bản thân. Trong khi đó, từ thế giới bên ngoài, tổ chức S.W.O.R.D. tiếp tục hoạt động bí mật giám sát và thăm dò gia đình này.

Tập phim cũng ẩn chứa diễn biến bất ngờ, như Scarlet Witch lần đầu tiên bước ra khỏi thực tại ảo và đối đầu S.W.O.R.D. Nhưng cảnh cuối tập phim mới thực sự là chi tiết gây sốc. Nam diễn viên Evan Peters được giới thiệu là anh trai sinh đôi của Wanda - Pietro - hay còn được biết đến với biệt danh Quicksilver.

Điều này mâu thuẫn với việc vai Pietro Maximoff /Quicksilver của MCU từng do Aaron Taylor-Johnson thể hiện trong Avengers: Age of Ultron (2015). Nhưng theo lời Darcy Lewis (Kat Dennings) trong tập phim, nhân vật đã bị tráo đổi. Điều này phức tạp hơn nhiều quyết định đổi diễn viên đơn thuần.

Khả năng Pietro Maximoff của Evan Peters, vốn từng xuất hiện trong vũ trụ X-Men của Fox, chính là phiên bản xuất hiện trong tập 5 của WandaVision được tiết lộ trong đoạn mô tả nội dung tập mới nhất: “Tại Westview, Wanda trông thấy một phiên bản khác của Pietro từ X-Men”.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải chờ tới khi tập 6 của WandaVision ra mắt để biết rõ thân thế nhận vật. Anh có thể là Quicksilver từ vũ trụ X-Men, nhưng cũng có khả năng chỉ là một cư dân Westview bị biến đổi thành Pietro. Nhân vật thậm chí có thể chỉ là sản phẩm từ sức mạnh của Wanda.

Năm 2015, Quicksilver từng xuất hiện trong MCU và do Aaron Taylor-Johnson thể hiện.

Năm 2019, cùng thỏa thuận sáp nhập 20th Century Fox vào Disney, “nhà chuột” đã nắm bản quyền các phim điện ảnh cũng như truyền hình mà hãng này sản xuất.

Marvel Studios nay sở hữu bản quyền hai nhóm siêu anh hùng X-Men, Fantastic Four, cũng như loạt nhân vật ăn theo - vốn luôn tồn tại bên ngoài MCU trước năm 2019. Sau thỏa thuận này, Kevin Feige và Marvel Studios có thể giới thiệu hai nhóm siêu anh hùng vào vũ trụ điện ảnh của mình.

Trước đây, nhiều nguồn tin dự đoán loạt phim X-Men sẽ được làm mới hoàn toàn bởi dòng thời gian của vũ trụ này quá hỗn loạn, đồng thời không tương thích với MCU. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Evan Peters trong WandaVision đã khiến giả thiết trên trở nên thiếu vững chắc.

Nếu Pietro Maximoff vừa xuất hiện thực sự đến từ vũ trụ X-Men của Fox, nhiều khả năng Quicksilver nguyên bản trong MCU, do Taylor-Johnson thủ vai, vẫn tồn tại. Trong phần giới thiệu tập tiếp theo của WandaVision, Scarlet Witch đã phát triển khả năng tự biến điều ước của mình thành hiện thực.

Điều này khiến khán giả tò mò tại sao nữ phù thủy không hồi sinh anh trai, mà lại đưa một phiên bản từ vũ trụ khác tới. Tuy nhiên, dựa trên việc hình ảnh cái xác của Vision đột ngột xuất hiện ở tập 4, có thể thấy việc đưa một người từ cõi chết trở về vượt quá sức mạnh của Wanda.

Sự xuất hiện của Pietro do Evan Peters thủ vai có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thực tại ảo Wanda tạo ra ở Westview đã khiến bức tường ngăn giữa các vũ trụ rạn nứt. Từ đây, những thực tại song song khác nhau đã bắt đầu giao cắt.