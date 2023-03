Wally West thừa nhận một Flash khác nhanh hơn

Wally West là một trong những siêu anh hùng nhanh nhất thế giới. Nhưng cách đây nhiều năm, cậu ấy từng thừa nhận một nhân vật khác còn nhanh hơn mình.

Flash được coi là biểu tượng của tốc độ trong vũ trụ DC Comics.

Wally West, siêu anh hùng Flash hiện tại trong DC Comics, là một trong những người nhanh nhất trên thế giới. Thậm chí, cậu có thể vượt qua Superman hoặc (đôi khi) là cả Barry Allen. Nhưng cách đây rất lâu, Wally từng thừa nhận rằng còn một Flash khác nhanh hơn hẳn bản thân cậu ấy.

Gia đình Flash là một số siêu anh hùng nhanh nhất trong Vũ trụ DC, nhưng không phải tất cảFlash đều có cùng một tốc độ như nhau. Trong suốt sự nghiệp của mình, Wally West đã không giấu giếm sự hâm mộ của mình đối với người tiền nhiệm Barry Allen.

Cậu cũng nhiều lần tuyên bố rằng Barry là Flash nhanh hơn nếu phải so sánh giữa hai người họ. Điều này khá hợp lý khi Barry từng chủ động sử dụng kỹ thuật chạy đặc biệt để đánh bại chính mình tại cuộc đua trong quá khứ. Vì vậy cũng dễ hiểu cho sự ngưỡng mộ của Wally với Barry. Điều ngạc nhiên là còn một Flash khác cũng khiến cho Wally West bất ngờ và phải thừa nhận không thể đọ lại.

Jay, Wally và "Barry" cùng ra tay cứu một chuyến tàu

Độc giả có thể tìm thấy chi tiết thú vị trên trong bộ truyện năm 1993 The Return of Barry Allen (The Flash #71-75) của Mark Waid và Greg LaRocque. Sau khi Barry được cho là đã chết trong các sự kiện của Infinite Crisis on Infinite Earths, anh tái xuất một cách thần kỳ vào đêm Giáng sinh trước cửa nhà Wally West.

Ba Flash hợp sức cứu người nhưng công lớn thuộc về "Barry".

Và “Barry này” giữ nguyên được tất cả ký ức và tốc độ đáng kinh ngạc của người được cho là đã chết. Đương nhiên, Wally vui mừng khôn xiết khi có thể gặp lại Flash tiền nhiệm. Một lần nữa, họ đã cùng nhau bắt đầu chiến đấu với bè lũ tội phạm.

Barry vẫn nhanh và mạnh mẽ như những gì Wally vẫn nhớ. Thậm chí, anh ấy còn ngăn chặn thành công một con tàu mất kiểm soát đang chạy với tốc độ cao - điều mà cả Jay và Wally đều không thể.

Nhưng bất ngờ hơn, Flash đó không phải Barry Allen, mà là Eobard Thawne - Reverse Flash. Kẻ phản diện này cũng không cố tình đóng giả Barry. Hắn bị mất trí nhớ trong quá trình du hành thời gian và vô tình có ký ức của Flash tiền nhiệm nhờ đọc toàn bộ tiểu sử của Barry trong tương lai.

Và kết quả là Eobard Thawne tin rằng mình là Barry và thực sự làm mọi thứ mà Barry có thể sẽ làm, bao gồm cả việc giải cứu dân thường và ngăn chặn những thảm họa khác mà cả Jay và Wally không đủ khả năng (ám chỉ tốc độ) để giải quyết.

Chỉ đến khi trí nhớ của Eobard bắt đầu quay trở lại và các hành động của hắn dần trở nên bất thường hơn thì Wally mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Wally là bạn đồng hành của Barry trong nhiều năm. Dù mất thời gian, cậu vẫn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của Eobard.

Cuối cùng, Wally West đã đánh bại Eobard và đưa hắn ngược trở lại dòng thời gian trong tương lai. Tuy nhiên, điều này vẫn không thay đổi được sự thật rằng trong khi Reverse Flash hành động như một anh hùng, tốc độ của hắn ta thực sự đáng gờm, vượt qua cả Wally West để giải cứu người dân vô tội.