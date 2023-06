Wake-up 247 'chơi lớn', tặng ngay 7 xe máy mỗi 24 giờ

Hè này, Wake-up 247 hứa hẹn đập tan lờ đờ uể oải với những phần quà hấp dẫn gồm 420 chiếc xe máy cùng hàng trăm nghìn thẻ điện thoại, tổng giá trị giải thưởng tới hơn 11 tỷ đồng.

"Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" là chương trình khuyến mại do thương hiệu Wake-up 247 tổ chức, nhằm tri ân và trao tặng tới khách hàng những món quà giá trị và thiết thực. Đây cũng là chương trình được đông đảo người dùng yêu thích và chờ mong bởi sự dễ chơi, dễ trúng thưởng đến bất ngờ.

Thể lệ tham gia đơn giản, dễ thực hiện

Sau sự hưởng ứng của người dùng trong năm 2022, Wake-up 247 tiếp tục "chơi lớn" khi đưa "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" quay trở lại với đa dạng phần quà, nâng cao cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Cụ thể, mỗi 24 giờ, ban tổ chức sẽ trao 7 chiếc xe máy Wave Alpha 110 cc cho 7 người trúng thưởng trong các khung giờ: 9h-10h; 10h-11h; 11h-12h; 12h-13h; 13h-14h; 14h-15h và 15h-9h ngày hôm sau. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao thêm 200.000 thẻ nạp điện thoại, mỗi thẻ trị giá 20.000 đồng cho người tham gia chơi.

Chương trình "Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc" do Wake-up 247 tổ chức với cơ hội trúng phần thưởng có giá trị.

Trước tiên, bạn cần mua sản phẩm Wake-up 247 phiên bản đặc biệt có hình ảnh xe máy nằm trên một mặt bao bì và đai đỏ chạy quanh chai với dòng chữ "Tìm mã dự thưởng dưới nắp chai". Lưu ý, bạn cần giữ nắp chai để nhận thưởng nếu trúng giải.

Sau đó, bạn đăng nhập vào hệ thống bằng cách quét mã QR trên nhãn chai hoặc truy cập vào địa chỉ: batnapdatxe247.com. Lúc này, hãy nhấn nút "Nhập mã ngay" và đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Zalo của mình.

Sau đó, người tham gia cần nhập chính xác số điện thoại; chọn các ô “cam kết thông tin đã điền”, “đảm bảo đủ tuổi 18 tuổi trở lên” và “đồng ý quan tâm Zalo Official Account của Wake-up 247 để nhận thông báo ngay khi có kết quả từ chương trình”. Sau đó, bạn hoàn thành bảng khảo sát đơn giản và nhấn nút tiếp tục.

Người chơi quét mã QR trên chai để tham gia chương trình.

Kế đến, giao diện trên màn hình sẽ hiển thị ô để nhập mã dự thưởng in dưới nắp chai. Sau khi điền mã dự thưởng (10 ký tự), bạn nhập thêm ký tự của hệ thống và bấm gửi. Trong vòng 15 phút, bạn sẽ nhận được thông báo có trúng giải thưởng thẻ cào điện thoại hay không.

Mỗi cuối ngày, bạn có thể truy cập vào Zalo Official Account của Wake-up 247 để theo dõi kết quả trúng thưởng xe máy. Trong trường hợp đã nhập đúng mã nhưng nhận được thông báo mã không hợp lệ, bạn cần liên hệ với Zalo Official Account của Wake-up 247 để nhận được hỗ trợ.

Phần quà thiết thực và giá trị

Lựa chọn giải thưởng là những chiếc xe máy - phương tiện di chuyển quen thuộc của người Việt, ban tổ chức mong muốn đem tới những giá trị lâu bền, hữu ích đến khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu Wake-up 247 thời gian qua.

Anh Hồng Dương - một công nhân may mặc - chia sẻ: “Do công việc thường xuyên phải tăng ca buổi tối nên tôi hay sử dụng sản phẩm Wake-up 247 để tỉnh táo hơn và cảm thấy rất hiệu quả. Nay biết có chương trình ‘Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc’ với cách thức tham gia khá đơn giản, có lẽ tôi sẽ mua nước tăng lực Wake-up 247 nhiều hơn nữa, biết đâu vận may sẽ đến với mình. Quả thực, tôi cũng mong muốn mua xe máy mới để bà xã có phương tiện đi làm cũng như đưa đón các con đi học vì chiếc xe ở nhà mua từ lâu, nay đã cũ và cũng phải sửa chữa nhiều. Với người lao động, để mua một chiếc xe máy cũng cần suy tính đắn đo nhiều thứ. Vì vậy, giải thưởng do Wake-up 247 đưa ra rất thiết thực”.

Chương trình “Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc” có thể lệ đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng với người tiêu dùng.

Trong khi đó, Ngọc Anh - sinh viên tại TP.HCM - biết đến chương trình “Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc” từ năm 2022 trong một lần mua nước tăng lực Wake-up 247. Hay tin chương trình trở lại trong thời gian tới, Ngọc Anh cảm thấy rất háo hức vì vừa được sử dụng sản phẩm yêu thích đồng thời có cơ hội trúng giải thưởng giá trị.

Ngọc Anh cho biết: “Tôi hay sử dụng Wake-up 247 để có thể tỉnh táo học bài, đặc biệt trong giai đoạn thi cử. Giờ đây, khi chương trình ‘Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc’ quay trở lại, tôi sẽ mua Wake-up 247 nhiều hơn vì nếu may mắn có thể nhận được giải thưởng giá trị. Là sinh viên nên tài chính không dư dả, nếu may mắn trúng thưởng chiếc xe máy, tôi có phương tiện để đi học, đi làm thêm đồng thời tiết kiệm được một khoản tiền kha khá đáng lẽ dùng để mua xe”.

Có thể nói, với “Bật nắp dắt xe - Mỗi 24 giờ 7 chiếc”, Wake-up 247 mang đến một chương trình khuyến mại quy mô lớn và thiết thực với người tiêu dùng. Chương trình diễn ra từ 1/6 đến 30/7, độc giả hãy nhanh tay mua sản phẩm để có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn.