Vy Oanh từng gửi đơn đến công an trước khi bà Phương Hằng bị bắt

Trước khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng từng lên mạng xã hội tố nhiều người, trong đó có ca sĩ Vy Oanh.

Ngày 27/3, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ca sĩ Vy Oanh - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh). Ca sĩ Vy Oanh và luật sư đã đến Công an TP.HCM để nhận các thông báo liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can ngày 24/3 đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Vy Oanh tố bà Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự

Trước khi vướng vào lao lý, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần lên mạng xã hội tố nhiều cá nhân, nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ Vy Oanh. Cho rằng đã bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục nên nữ ca sĩ đã gửi đơn tố giác, gửi đơn yêu cầu khởi tố người phụ nữ này.

Ca sĩ Vy Oanh đến Công an TP.HCM sáng nay. Ảnh: P.T.

Cụ thể, hồi tháng 7/2021, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, nghệ sĩ trong nước và ca sĩ Vy Oanh.

Theo Vy Oanh, bà Phương Hằng sử dụng ngôn từ phản cảm, xúc phạm nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều người đã lập hội nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại những video của bà Hằng và làm những clip đặt tiêu đề bôi nhọ, lăng mạ Vy Oanh.

Nữ ca sĩ yêu cầu CQĐT khởi tố bà Phương Hằng

Đến ngày 25/10/2021, ca sĩ Vy Oanh tiếp tục đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đơn yêu cầu khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi Vu khống, làm nhục người khác và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong đơn, nữ ca sĩ cho rằng từ tháng 3/2021 đến tháng 10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream đưa thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có Vy Oanh.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho rằng trong các buổi livestream, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm Vy Oanh với hàng loạt từ ngữ như: Đẻ thuê, làm gái bao, giật chồng…

"Trong buổi livestream vào ngày 9/10/2021, bà Phương Hằng cùng một số người khác nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của tôi, nói tôi giật chồng, là người thứ ba", Vy Oanh dẫn chứng.

Cũng theo đơn tố cáo của Vy Oanh gửi Công an TP.HCM, nữ ca sĩ này cho rằng những buổi livestream của bà Phương Hằng nhận được nhiều dư luận xã hội. Nhiều người ủng hộ, tán thành, hùa theo, chửi bới, thóa mạ, vu khống cô vô căn cứ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân, danh dự của bản thân.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream đấu tố các cá nhân, nghệ sĩ. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 5/11/2021, sau khi tố giác bà Phương Hằng, Vy Oanh cho rằng bản thân là người tố cáo hành vi vi phạm của người phụ nữ này, nếu sự việc không may xảy ra có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy, sợ những hành vi đi quá giới hạn, gây rối loạn, ẩu đả, đe dọa, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Vy Oanh và người thân trong gia đình.

Từ đó, Vy Oanh đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM áp dụng các biện pháp bảo vệ cho nữ ca sĩ và những người thân.

"Sau khi có động thái tố giác bà Phương Hằng tới các cơ quan chức năng, đã có rất nhiều người thường xuyên gọi điện, nhắn tin, vào trang fanpage cá nhân của tôi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Thậm chí họ đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình”, nội dung trong đơn của ca sĩ Vy Oanh gửi đến Công an TP.HCM vào ngày 5/11 thể hiện.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng cảnh sát hình sự đã chuyển đơn của ca sĩ Vy Oanh đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.

Qua quá trình xử lý, xác minh đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết đơn tố giác trên do hết thời hạn. Đồng thời, CQĐT sẽ tiếp tục xác minh, nếu có cơ sở sẽ phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tối 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đơn tố giác tội phạm của ca sĩ Vy Oanh với bà Nguyễn Phương Hằng.