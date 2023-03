Vứt hơn 18 kg ma túy xuống đường khi bị cảnh sát truy đuổi

Hai trong số 3 người vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trong đêm.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (32 tuổi, ở tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) điều tra cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trực và Lai cùng tang vật bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, khuya 3/3, Công an huyện An Phú nhận tin báo về nhóm người đi ôtô có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.

Qua xác minh, Công an huyện An Phú xác định nhóm người nêu trên có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy. Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp điều tra.

Khoảng 30 phút sau, cảnh sát phát hiện ôtô của nhóm trên lưu thông trên quốc lộ 91C, đoạn thuộc huyện An Phú. Phát hiện cảnh sát, nhóm người đi ôtô ném bỏ 2 túi xách bên trong có 17 túi nghi chứa chất ma túy.

Số ma túy bị ném bỏ trên đường. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cảnh sát đã thu giữ 2 tang vật và truy xét nhóm người trên ôtô. Đến 23h cùng ngày, cảnh sát phát hiện Trực và Lai đi bộ trên quốc lộ 91 hướng từ thị trấn Long Bình đến xã Khánh An.

Trực khai 2 túi xách chứa 17 gói nylon là ma túy. Hai thanh niên này và một người khác vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 17 gói nylon chứa 18,6 kg. Cảnh sát cũng đã mời chủ phương tiện cùng tài xế liên quan đến làm việc.