Vứt bỏ đồ đạc không mang đến niềm vui với phương pháp KonMari

Phương pháp dọn dẹp KonMari của Marie Kondo gồm 5 nguyên tắc cơ bản.

Điểm chính Đừng xem việc dọn dẹp như một nhiệm vụ mà hãy coi nó là lối sống.

Hai hành động cơ bản của việc dọn dẹp theo phương pháp KonMari là: từ bỏ và cất giữ.

Tâm trạng cũng đóng một phần quan trọng khi dọn dẹp nhà cửa.



Phương pháp dọn dẹp KonMari là gì?

Phương pháp dọn dẹp KonMari được hình thành bởi Marie Kondo - nhà tư vấn sắp xếp nội thất người Nhật. Cô đã giới thiệu phương pháp dọn dẹp này trong tác phẩm The Life - Changing magic of tidying up của mình.

Phương pháp KonMari khuyến khích mọi người bỏ đi những đồ vật không còn "spark joy" (không còn ý nghĩa hay làm bạn rung động). Bạn không nên tham lam giữ lại tất cả mà chỉ nên giữ lại những gì cần thiết và phù hợp với nhu cầu của mình.



Vì sao KonMari được nhiều người ưa chuộng?

Dễ áp dụng trong thực tế

Dọn dẹp nhà cửa là một công việc quen thuộc với tất cả chúng ta. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, chúng ta dành nhiều thời gian ở nhà nên việc chăm sóc cho không gian sống là rất cần thiết.

Để có thể sắp xếp nhà cửa gọn gàng và không tốn nhiều thời gian, ta cần tìm ra một phương pháp dọn dẹp phù hợp. Marie Kondo đã giải quyết được vấn đề đó với KonMari.

The Spruce đánh giá, những nguyên tắc của phương pháp KonMari không quá cứng nhắc và phù hợp với nhiều người.

Thay đổi tư duy trong cuộc sống

Marie Kondo không coi việc dọn dẹp như một nhiệm vụ mà đó là một lối sống. Cô đã thể hiện rõ điều này trong tác phẩm của mình: "Nếu bạn dọn dẹp triệt để trong một lần, thay vì từng chút một, bạn có thể khiến não bộ của mình thay đổi mạnh mẽ”.

Chính vì vậy, ngoài mục đích đưa ra phương pháp dọn dẹp hoàn hảo, KonMari còn muốn truyền tải một thông điệp sống.

Phương pháp này chỉ cho chúng ta cách từ bỏ những điều nhỏ nhặt để nhận lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái trong cuộc sống. Từ đó hướng đến lối sống tối giản hơn.



5 nguyên tắc của phương pháp KonMari

Dưới đây là 5 nguyên tắc cơ bản mà Marie Kondo đưa ra giúp phương pháp KonMari trở nên đơn giản hơn:

Thứ tự dọn dẹp

Để tiết kiệm thời gian, Marie Kondo đã đưa ra thứ tự tối ưu của các đồ dùng khi dọn dẹp như sau:

Quần áo

Sách vở

Tài liệu

Đồ linh tinh

Đồ kỷ niệm

Thứ tự này được Marie Kondo đặt ra theo mức độ từ dễ đến khó trong quá trình dọn dẹp. Bắt đầu từ những điều đơn giản sẽ giúp bạn hứng khởi và đỡ mệt mỏi hơn với công việc này.

Ngoài ra, bạn còn có thể luyện tập thêm khả năng quyết định vấn đề khi phải chọn ra món đồ phù hợp nhất so với các món đồ còn lại.

Dọn dẹp theo từng nhóm đồ

Với cách dọn dẹp truyền thống, chúng ta thường bắt đầu theo từng khu vực trong nhà. Tuy nhiên, KonMari lại đi ngược lại với điều đó.

Thay vì dọn dẹp từng phòng, Marie Kondo lại đi từ từng nhóm đồ. Cô phân loại và lựa chọn cách sắp xếp tối ưu nhất cho chúng.

Khi dọn dẹp theo từng nhóm đồ, bạn có thể dễ dàng kiểm soát được số lượng của đồ dùng đó trong nhà. Từ đó bạn có thể so sánh với nhu cầu thực tế của mình để cân nhắc lại.

Bên cạnh đó, đồ đạc trong nhà thường không ở một vị trí cố định. Nếu không dọn dẹp từng món, bạn dễ dàng bỏ quên nó. Điều này sẽ khiến căn nhà của bạn sớm bừa bộn trở lại.

Thay thể tủ bằng hộp

Từ trước đến nay, chúng ta luôn có thói quen cất giữ đồ đạc vào trong tủ. Bạn sẽ hình thành thói quen để mọi thứ vào trong những đó.

Khi áp dụng phương pháp KonMari, bạn sẽ sử dụng hộp đựng thay vì tủ. Việc không sử dụng nhiều tủ trong nhà giúp bạn có thêm nhiều không gian trống hơn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đồ dùng trong hộp sẽ giúp phân chia và cố định tốt hơn. Mỗi hộp sẽ có một nhiệm vụ riêng, phù hợp với món đồ bạn muốn cất giữ.

Tiêu chuẩn lựa chọn đồ đạc

Marie Kondo luôn khuyến khích việc loại bỏ trong quá trình dọn dẹp. Ta sẽ xác định món đồ cần giữ lại dựa theo nguyên tắc "spark joy". Bạn cần trả lời được câu hỏi vai trò của nó là gì và nó có khiến bạn hạnh phúc hay không.

Những đồ dùng bạn mua trước đây có thật sự phù hợp với nhu cầu hay chỉ là rung động nhất thời. Phương pháp KonMari ưu tiên giữ lại đồ vật có nhiều công năng. Đây là một giải pháp hạn chế số lượng đồ dùng trong nhà.

Từ bỏ không có nghĩa là phung phí mà bạn đang cân bằng lại cuộc sống của mình. Điều này sẽ giúp thay đổi thói quen mua sắm theo cảm xúc nhất thời.

Hạn chế việc cất giữ

Để không gian sống gọn gàng và việc dọn dẹp đơn giản hơn, bạn cần hạn chế cất giữ quá nhiều đồ.

Việc sở hữu nhiều đồ linh tinh sẽ khiến không gian sống của bạn trở nên bừa bộn. Khi áp dụng phương pháp KonMari, bạn phải học cách buông bỏ những thứ không cần thiết.

Chính vì vậy hãy thẳng tay bỏ đi những món đồ quá lâu không sử dụng. Không sử dụng nhiều tủ, kệ trong nhà để tránh việc giấu đồ ở đó.