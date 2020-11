VUS vinh danh hơn 2.000 giáo viên dịp 20/11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đã tổ chức lễ tôn vinh đội ngũ giáo viên trên toàn hệ thống.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) có hơn 2.000 giáo viên, trợ giảng đến từ Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ này đang hỗ trợ 70.000 học viên tại các cơ sở trên cả nước. Nhờ đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao và tận tụy, VUS được NEAS (National English Language Teaching Accreditation Scheme) - một trong những tổ chức độc lập hàng đầu về đánh giá chất lượng giảng dạy trên toàn thế giới - chứng nhận đạt chuẩn đào tạo tiếng Anh chất lượng quốc tế.

Hơn 2.000 giáo viên VUS được vinh danh nhân ngày 20/11.

Đại diện VUS chia sẻ: “Giáo viên không đơn thuần là một nghề. Trong mắt học trò, họ chính là siêu anh hùng trong đời thự, không mặc áo choàng đỏ nhưng dạy học bằng cả tâm sức tại VUS”. Lời chia sẻ này cũng là thông điệp xuyên suốt tháng 11 tại VUS.

Vừa qua, ba buổi lễ tôn vinh đội ngũ giáo viên và trợ giảng của VUS đã diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Suốt nhiều thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu học sinh Việt, hệ thống đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và am hiểu tâm lý học viên.

Theo đại diện VUS, chất lượng giáo viên là yếu tố quan trọng nhất giúp hệ thống được NEAS thẩm định và chứng nhận đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này cũng được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khác như chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, cơ sở vật chất hay quá trình tuyển sinh.

Trong buổi lễ tri ân của VUS, 2.169 giáo viên và trợ giảng được vinh danh “người hùng không áo choàng”. Thầy Richard Cronin - trung tâm VUS Times City chia sẻ: “Tôi thực sự bất ngờ khi là một trong hơn 2.000 giáo viên và trợ giảng của đại gia đình VUS được gọi là ‘siêu anh hùng không áo choàng’. Gắn bó với VUS Hà Nội, nhìn các học viên trưởng thành từng ngày là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Điều này tiếp thêm năng lượng cũng như động lực để VUS tiếp tục đến với nhiều gia đình Việt Nam khác”.

Giảng viên và trợ giảng VUS luôn tận tụy với học viên.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Tổng giám đốc hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ chia sẻ: “Trong một năm nhiều biến động, tôi đã phải ra nhiều quyết định khó khăn. Mọi chiến lược, kế hoạch, chỉ tiêu, ý tưởng đều bị phá vỡ. Thay vào đó, chúng ta đã thực hiện loạt điều mới mẻ và lần đầu tiên tại VUS. Mọi thứ bây giờ nhìn lại có thể chỉ thấy trong vài ba con số ngắn ngủi nhưng phía sau đó là nỗ lực phi thường của một tập thể nhân viên, giáo viên”.

Bà Thục Quỳnh cũng chia sẻ, sự khác nhau giữa “ordinary” và “extraordinary” trong tiếng Anh chỉ là thêm chữ “extra”. “Thêm một chút nỗ lực, can đảm, thấu hiểu và tận tâm sẽ tạo nên sự phi thường. Xin cảm ơn tất cả thầy cô đã nỗ lực mỗi ngày để tạo nên sự phi thường của một tập thể VUS, góp phần tiếp thêm tình yêu tiếng Anh cho nhiều học viên Việt Nam”, Tổng giám đốc VUS nhấn mạnh.

Các giáo viên nhận bằng chứng nhận từ đại diện VUS.

Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp, có 39 trung tâm lớn trên cả nước tập trung tại các thành phố lớn như TP.HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương với gần 70.000 học viên thường xuyên. Đồng thời, hệ thống có hơn 2.000 giáo viên nước ngoài và Việt Nam cùng trợ giảng, trong đó 45% là thạc sĩ, tiến sĩ. Tại Hà Nội, VUS có 5 trung tâm thu hút đông đảo lượng học viên là VUS Lê Văn Lương, VUS Cầu Giấy, VUS Nguyễn Lương Bằng, VUS Times City và VUS Mỹ Đình.

VUS có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York (Đại học CUNY). Đây là hệ thống trường đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Mỹ với 26 trường trực thuộc, 1.400 chương trình đào tạo và trên 550.000 sinh viên.