VUS mở 2 cơ sở mới, đạt mốc 41 trung tâm tiếng Anh trên toàn quốc

Đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh tăng cao, hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) đồng loạt khai trương 2 cơ sở mới tại quận Bình Tân, TP.HCM và Dĩ An - Bình Dương trong tháng 3.

Là hệ thống đào tạo Anh ngữ và ngoại khóa uy tín tại Việt Nam, VUS không ngừng nâng cấp chất lượng để đem đến môi trường học tập và quy trình giảng dạy đạt chuẩn quốc tế.

Không chỉ là đối tác chiến lược của The City University of New York (CUNY) - Đại học công lập lớn thứ 3 tại Mỹ, VUS còn là trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, đồng thời là đối tác đăng ký thi IELTS hạng mức kim cương của Hội đồng Anh British Council. VUS xác lập kỷ lục Việt Nam khi trở thành hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất với 102.095 vào ngày 25/3/2018. Đến nay, con số ấy không ngừng tăng lên, đạt mức 153.380 em với các chứng chỉ Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS.

Để tiếp tục mang đến trải nghiệm học tiếng Anh đa dạng trong môi trường quốc tế cho học viên khắp Việt Nam, VUS khai trương các cơ sở mới trong tháng 3. Cụ thể, ngày 1/3 khai trương cơ sở VUS Bình Long tại 285 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM; ngày 15/3 khai trương VUS Bình Dương 3 tại 22 đường M, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở VUS mới khai trương.

Các cơ sở mới của VUS được xây dựng trên những tuyến đường giao thông huyết mạch, gần các khu dân cư và trường học, thuận tiện cho quá trình di chuyển của học viên. Hệ thống cũng thường xuyên nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thẩm mỹ và tiện dụng.

Mô hình thiết kế trường học lấy an toàn là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Vì thế, từ bàn học, tủ đến cửa kính đều được chú ý về kích thước và hình dạng. Từng chi tiết trần, tường, sàn nhà đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo không gian sinh hoạt và học tập lý tưởng, thân thiện với từng lứa tuổi.

Ngoài không gian sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại giúp học viên dễ dàng truy cập nguồn tài liệu quốc tế.

Các phòng học và phòng chức năng được thiết kế hiện đại, phù hợp với mỗi lứa tuổi học viên. Nổi bật là phòng SmartKids dành riêng cho đối tượng học viên mẫu giáo, phòng Placement Test nơi các em được kiểm tra năng lực Anh ngữ đầu vào, phòng Oral Test dành cho việc đánh giá kỹ năng speaking.

VUS cũng lên kế hoạch xây dựng phòng học trải nghiệm công nghệ đặc biệt - nơi ứng dụng những công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 như VR, AI, AR... để thiết kế loạt chủ đề học khác nhau, hướng đến cách thức tiếp cận kiến thức mới, sáng tạo, nhấn mạnh tính tương tác hơn. Phòng học trải nghiệm dự kiến ra mắt trong năm nay.

Bên cạnh cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục là yếu tố quan trọng mà VUS luôn hướng đến. Hệ thống kết hợp cùng các nhà xuất bản giáo dục danh tiếng thế giới như Oxford University Press, Macmillan, NatGeo, Cambridge để thiết kế chương trình học phù hợp với nhu cầu mỗi đối tượng học viên đa dạng từ SmartKids (4-6 tuổi), SuperKids (6-11 tuổi), Young Leaders (11-15 tuổi), các lớp tiếng Anh cho sinh viên, Anh ngữ giao tiếp, Anh ngữ tương tác, lớp cấp tốc cho người mất gốc...

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, hệ thống thực hiện quy trình tuyển dụng và khảo sát năng lực gắt gao để chọn hơn 2.300 giáo viên bản xứ và Việt Nam cùng trợ giảng với 100% có bằng giảng dạy Anh ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đội ngũ giáo viên luôn đồng hành với học viên trong từng khóa học.

Trải qua một năm khó khăn do đại dịch Covid-19, đầu tháng 1, VUS vẫn vượt qua những cuộc khảo sát nghiêm ngặt và tiếp tục đạt chứng nhận của tổ chức kiểm định độc lập, chuyên đánh giá các trung tâm Anh ngữ trên toàn thế giới NEAS cho 39 cơ sở hiện tại trên toàn quốc.

Chứng nhận không chỉ đánh giá chương trình giảng dạy, đầu ra của học viên, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, quá trình tuyển sinh, chăm sóc học viên mà còn đảm bảo 2 tiêu chí mới: An toàn dạy học và phòng chống dịch hiệu quả. Sau khi đi vào hoạt động, VUS Bình Long và VUS Dĩ An - Bình Dương dự kiến tiếp tục được kiểm định chất lượng bởi NEAS.