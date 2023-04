Vượt Samsung, Hyundai là thương hiệu có lợi nhuận cao nhất Hàn Quốc

Hyundai Motor đã vượt qua Samsung Electronics để trở thành công ty có lợi nhuận cao nhất Hàn Quốc.

Hyundai Motor gần đây đã báo cáo lợi nhuận hoạt động quý đầu tiên là 3,59 nghìn tỷ won ( 2,7 tỷ USD ). Sự gia tăng lợi nhuận này đánh dấu một cột mốc quan trọng, vì điều đó có nghĩa là Samsung, công ty có lợi nhuận cao nhất Hàn Quốc kể từ năm 2009, đã bị soán ngôi.

Báo cáo thu nhập quý đầu tiên của Hyundai cho thấy doanh số bán hàng tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 37,7 nghìn tỷ won, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 86,3% so với năm trước. Công ty đã bán được 1.021.712 xe trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, đánh dấu mức tăng 13,2% so với năm trước.

Nhà sản xuất ôtô cho rằng số liệu bán hàng mạnh mẽ này đến từ những cải tiến trong sản xuất, khi nguồn cung cấp chip và linh kiện trở nên ổn định trên toàn thế giới. Doanh số bán hàng tại các thị trường bên ngoài Hàn Quốc tăng 10,7%, tương ứng 830.665 chiếc, trong khi doanh số bán hàng trong nước tăng 25,6%, tương ứng 191.047 chiếc.

Hyundai ghi nhận doanh số bán hàng ngày càng tăng của các mẫu SUV và Genesis, cũng như tỷ giá hối đoái có triển vọng cho sự gia tăng doanh thu, bất chấp môi trường kinh tế đầy thách thức. Công ty cũng báo cáo bán gần 66.000 xe điện trong quý đầu tiên, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai có kế hoạch thành lập một nhà máy pin xe điện ở Georgia cùng với SK On của Hàn Quốc, nhà cung cấp pin xe điện lớn thứ năm thế giới. Hyundai Motor, Kia và Hyundai Mobis gần đây đều đã phê duyệt kế hoạch này khi lần đầu tiên công bố thỏa thuận với SK On vào tháng 11 năm ngoái với mục đích đảm bảo nguồn cung cấp pin xe điện cho thị trường Bắc Mỹ.

Tổng vốn đầu tư của liên doanh được cho là đạt mức cao tới 5 tỷ USD , mỗi công ty Hyundai Motor Group và SK On nắm giữ 50% cổ phần. Nhà máy pin này dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào nửa cuối năm 2025 và sẽ có mức sản lượng điện 35 gigawatt hàng năm, đủ để cung cấp năng lượng cho 300.000 xe điện.