Vượt rừng bắt nghi phạm giết người trong đêm

Với quyết tâm bắt giữ nghi phạm giết người nguy hiểm, các chiến sĩ Công an xã Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) băng rừng trong đêm rét truy bắt thành công hung thủ.

Trước đó, vào chiều 7/1, Ly Xe Sứ (SN 1970; trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát) đi rừng phát thảo quả mang về nhà em trai.

Khi trở về, Sứ vào ăn cơm cùng gia đình em trai và sau đó có xảy ra cãi vã mâu thuẫn với anh Lý Thó Suy (SN 1981).

Tức tối không thể giải tỏa, Sứ liền kiếm dao rựa truy sát anh Suy với một nhát chém vào cổ và 2 nhát vào đỉnh đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Ly Xe Sứ cầm theo hung khí và bỏ chạy lên khu vực rừng sâu của xã Y Tý với ý nghĩ sẽ thoát được lực lượng công an sắp sửa lên truy bắt mình.

Công an xã Y Tý đã khống chế được Sứ đang lẩn trốn trong rừng.

Nhận được tin báo, Công an xã Y Tý đã báo cáo lên Công an huyện Bát Xát và các đơn vị chức năng của công an tỉnh triển khai xuống bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, nghi phạm không chỉ thông thạo địa bàn, mà còn mang theo hung khí bên người nên khi bị dồn tới đường cùng có thể làm ra nhiều việc nguy hiểm tới tính mạng người dân. Trước tình hình trên, Công an xã Y Tý đã bố trí lực lượng lập tức lần theo dấu vết Ly Xe Sứ để lại để truy bắt.

Quá trình truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn, lúc này trời đã về đêm, nhiệt độ vùng núi cao biên giới xuống rất thấp giá rét buốt người, việc tìm kiếm giữa rừng già là không dễ dàng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, Công an xã Y Tý đã khống chế được Sứ đang lẩn trốn trong rừng.