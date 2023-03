Vượt qua nỗi sợ yêu

Sau khi kết thúc một mối mối quan hệ độc hại, nhiều người thường không sẵn sàng để hẹn hò với ai khác. Vượt qua giai đoạn này là thách thức đối với họ.

Mọi người thường ngần ngại hẹn hò với ai khác sau khi trải qua nhiều tổn thương. Ảnh: Yaroslav Shuraev/Pexels.

Sau khi một mối quan hệ tồi tệ kết thúc, đặc biệt là liên quan đến nạn lạm dụng tinh thần hay thể chất, việc nhiều người cảm thấy khó khăn khi hẹn hò trở lại là điều hoàn toàn dễ hiểu, theo VICE.

Nhà trị liệu tâm lý Stefan Walters (đến từ Vương quốc Anh) cho biết: “Mọi người thường trở nên mệt mỏi, chán nản và thậm chí cảnh giác hơn sau khi bị tổn thương. Đây có thể được coi là bản năng tự bảo vệ của mỗi người”.

Theo các chuyên gia, mỗi người cần phải tự đánh giá chính xác vấn đề của riêng mình. Không ít người tiếp tục hẹn hò với đối tượng có đặc điểm chung với tình cũ - kiểu người chắc chắn không mang lại kết quả tốt đẹp. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người lo lắng, sợ hãi việc phát triển tình cảm trong một mối quan hệ mới, để rồi lại mất niềm tin với đối phương.

“Hãy dũng cảm và mở lòng hơn, đầu tiên là với chính bạn, sau đó là với đối phương. Nếu bạn vẫn đang có khúc mắc, hãy tâm sự với một người mà bạn tin tưởng trước. Đừng lo lắng điều gì, bởi không ai là hoàn hảo”, Walters chia sẻ.

Cảm giác không an toàn và thiếu tin tưởng là nguyên nhân khiến nhiều người ngần ngại tiếp tục yêu đương. Ảnh: Cottonbro Studio/Pexels.

Theo nhà trị liệu Simon Coombs, điều quan trọng là cần phải loại bỏ những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực về hẹn hò. Trước khi quyết định một lần nữa mở cửa trái tim, mỗi người phải biết cách tận hưởng niềm vui, đặc biệt là phải ý thức được các vấn đề của bản thân.

Hầu hết có xu hướng vội vã tìm kiếm sự công nhận, an ủi và yêu thương từ đối phương. Điều này khiến mọi người dễ gặp lại những bất an trong quá khứ hoặc trở nên thiếu tự tin. Do đó, hiểu rõ điều gì khiến bản thân vui vẻ ngay từ khi mới bắt đầu mối quan hệ mới là rất cần thiết.

Coombs nhấn mạnh: “Như vậy, chúng ta sẽ giảm bớt đi những tổn thương, có cảm giác an toàn hơn. Nhiều khả năng khi có thể tự thỏa hiệp được với chính bản thân, mọi người sẽ biết cách hòa hợp với nửa kia”.

Quá trình để tìm được người phù hợp, có thể bù đắp những tổn thương không dễ. Các chuyên gia cho rằng những người bước ra từ mối quan hệ độc hại phải thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Thay vì để tâm đến việc mình bị đối xử tồi tệ như thế nào, mọi người cần phải ý thức được bản thân đang dần được chữa lành.

Học cách bỏ lại quá khứ phía sau là chìa khóa vàng để chiến thắng bản thân. Hãy chắc chắn rằng bản thân cảm thấy thoải mái trong việc chào đón một người mới bước vào cuộc sống mình. Hai yếu tố quan trọng để luôn giữ được trạng thái tích cực là kiên nhẫn và cởi mở.

Không dễ để tìm ra người có tiếng nói chung và mang đến cho mình hạnh phúc thật sự. Điều này hoàn toàn bình thường khi thế giới có đến gần 8 tỷ người. Trên hết, mọi người nên chú ý học cách sống độc thân vui vẻ và tận hưởng cuộc hành trình của bản thân nhiều hơn.