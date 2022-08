Vượt mặt Bentayga, Lamborghini Urus 2023 trở thành SUV nhanh nhất

Lamborghini Urus bản cập nhật giữa vòng đời xác lập kỷ lục tại đường đua Pikes Peak trước khi chính thức được ra mắt.

Lamborghini Urus bản cập nhật giữa vòng đời đã hoàn thành đường đua Pikes Peak International Hillclimb trong 10 phút 32.06 giây để trở thành chiếc SUV nhanh nhất tại cuộc đua leo dốc ở Colorado.

Bản nâng cấp của Urus sẽ chỉ được ra mắt cho đến cuối tháng 8, do vậy mẫu xe tham gia đường đua vẫn được ngụy trang kín đáo. Chiếc siêu SUV của Italy được điều khiển bởi chuyên gia lái thử xe của hãng lốp Pirelli, Simone Faggioli, đã xuất phát từ độ cao 1.440 m so với mực nước biển và cán đích ở độ cao 4.302 m, nhanh hơn 17 giây so với thành tích 10:49.902 của Bentley Bentayga vào năm 2018.

Thông số kỹ thuật của Urus bản nâng cấp vẫn còn là một ẩn số, mẫu xe này có thể lấy tên là Urus Evo. Lamborghini cũng xác nhận rằng chiếc SUV sẽ được trang bị động cơ V8 tăng áp kép được tinh chỉnh, cho ra công suất hơn 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Một số bổ sung theo yêu cầu đua xe trên mẫu Urus này có thể kể đến như khung chống lật, ghế đua, đai an toàn 6 điểm, bình chữa cháy. Lốp xe hiệu suất cao được phát triển dành riêng cho xe đua Pirelli P Zero Trofeo R.

Nhìn từ bề ngoài, chiếc Urus nâng cấp có một số thay đổi so với mẫu xe hiện hành, những điểm khác biệt chính là việc mất cấu trúc lưới tản nhiệt hình lục giác ở phần đầu xe và cũng loại bỏ các thanh nan hình chiếc nĩa trong khe hút gió nằm ở hai bên cản trước. Ở phía sau, hốc hút gió bên dưới đèn hậu đã thay đổi hướng và bộ khuếch tán màu đen ở cản sau nhô lên phía dưới cửa sập.