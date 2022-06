Vượt gần 700 km vây bắt kẻ lừa đảo bị truy nã

Các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã vây bắt được kẻ lừa đảo trốn lệnh truy nã tại xã Phước Đông.

Sau hành trình dài gần 700 km từ Phú Yên vào Tây Ninh, sáng nay (10/6), tổ công tác gồm 4 trinh sát do thiếu tá Dương Vũ Tuyên - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) - dẫn đầu đã vây bắt Dương Minh Trọng (SN 1997, trú ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), đối tượng lẩn trốn truy nã gần 18 tháng qua về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ truy nã, giữa tháng 5/2020, trong lúc Dương Minh Trọng đang tạm trú tại phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã mưu tính kiếm tiền tiêu xài bằng chiêu trò lừa đảo nên mới vào mạng xã hội Facebook khai thác thông tin mua bán tài sản có giá trị.

Khi tìm thấy anh Nguyễn Quốc Bảo (SN 1988, trú ở 46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, TP Tuy Hòa) là chủ cơ sở A Phúc đang rao bán xe máy, Trọng liên hệ qua messenger đặt mua chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Sonic BKS 78G1-504xx, rồi thuê ôtô du lịch của anh Nguyễn Bá Trung (SN 1985, trú ở thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng) đi từ TP Đà Lạt xuống TP Tuy Hòa.

Mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa vây bắt Dương Minh Trọng tại Tây Ninh sáng 10/6.

Theo đề nghị của Trọng, anh Bảo giao cho nhân viên cơ sở A Phúc là Trần Kim Tiên (SN 1990, trú ở khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chiếc xe máy nêu trên đến Bến xe Thuận Thảo ở phường 8, TP Tuy Hòa để Trọng kiểm tra chất lượng. Sau một hồi xem xe và các linh kiện rồi giả vờ khen, chê sau lần đầu chạy thử, đến lần thứ hai thì Trọng điều khiển xe máy tăng tốc tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin từ người bị hại và tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung đối tượng lừa đảo, gần ba tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa có đủ căn cứ xác định nghi can là Dương Minh Trọng, nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Trọng lẩn trốn nên cuối tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định truy nã trên toàn quốc theo diện nguy hiểm, vì ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy của cơ sở A Phúc tại Phú Yên, Trọng còn gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Định, Lâm Đồng.

Gần 18 tháng qua, các mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã đến nhiều tỉnh, thành phố trong nước để truy lùng hành tung Dương Minh Trọng tại một số địa chỉ có mối quan hệ thân quen với kẻ lừa đảo và những nơi đối tượng này có khả năng lẩn trốn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp những nguồn tin thu thập được, ngày 8/6 tổ công tác gồm 4 trinh sát khẩn trương rời Phú Yên vào Tây Ninh. Sau hơn 2 ngày đêm ráo riết truy vết, đến 9h sáng 10/6 các trinh sát bất ngờ vây bắt Dương Minh Trọng khi kẻ lừa đảo đang đi bộ trên một hương lộ ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

“Đến trưa 10/6, tổ công tác vẫn đang trong hành trình dẫn giải đối tượng lẩn trốn truy nã gần 18 tháng qua từ Tây Ninh về Phú Yên để tiếp tục điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật”, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa cho biết thêm.