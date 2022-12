Vượt cả nghìn km triệt phá đường dây pháo lậu

Cơ quan Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 2 người có hành vi mua bán hàng cấm, thu giữ gần 300 kg pháo nổ.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/12, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phát hiện, bắt giữ Đặng Văn Hoàn (SN 1999, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Đình Chúc (SN 2003, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) có hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ tang vật gồm 7 kg pháo nổ.

Tại cơ quan công an, họ khai mua pháo qua mạng của một người không rõ địa chỉ ở TP.HCM. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hoàn và Nguyễn Đình Chúc về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Điệp và tang vật tại cơ quan công an.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 19/12 cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã cử một tổ công tác vào TP.HCM xác minh. Sử dụng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2000, có HKTT tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM), người đã cung cấp pháo cho Hoàn và Chúc.

Sau đó, Công an huyện Kỳ Anh đã bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (SN 1991, HKTT tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là người đã cung cấp pháo cho Nguyễn Trọng Nghĩa. Kiểm tra phòng trọ của Điệp (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện 98 khối pháo loại 49 quả, 142 bao pháo bóng, 40 hộp pháo cuốn, tổng khối lượng lên tới 286,7 kg.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Điệp khai thông qua mạng xã hội, anh ta đã liên hệ đặt mua pháo về cất trữ, sau đó rao bán cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời.