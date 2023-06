Vượt Arsenal, Man City chuẩn bị đón tân binh giá 90 triệu bảng

Rạng sáng 23/6, Man City đã ở rất gần việc sở hữu Declan Rice từ West Ham.

Rice muốn gia nhập Arsenal nhưng mức giá "Pháo thủ" đưa ra là không thể thuyết phục West Ham.

Theo Sky Sports, West Ham đã chấp thuận lời đề nghị với tổng trị giá 90 triệu bảng (75 triệu bảng phí chuyển nhượng, 15 triệu bảng phụ phí) được trả trong hai năm từ Man City.

CLB chủ sân Etihad muốn chiêu mộ Rice để lấp vào vị trí của cựu đội trưởng Ilkay Gundogan dù trước đó, họ đã sở hữu Mateo Kovacic từ Chelsea. Trong khi đó, kế hoạch của West Ham là bán Rice ngay trong hè này để tránh cảnh mất trắng tuyển thủ Anh vào kỳ chuyển nhượng hè tiếp theo.

Trước đó, Arsenal cũng gửi một đề nghị trị giá 80 triệu bảng, đã bao gồm phụ phí, nhưng bị West Ham từ chối. Lúc này, "Pháo thủ" chỉ còn cách tăng giá hỏi mua Rice nếu không muốn mất mục tiêu số một vào tay kình địch thành Manchester.

Trở lại với Rice, trước khi vô địch Conference League và giúp West Ham trụ hạng, Rice đã thông báo với ban lãnh đạo West Ham về ý định rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu Champions League. Hợp đồng của tiền vệ này còn thời hạn đến hết mùa 2023/24 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Chủ tịch West Ham, David Sullivan, thừa nhận: "Rice đang quyết tâm ra đi. Chúng tôi đã hứa sẽ để cậu ấy được rời West Ham". 18 tháng trước, West Ham đề nghị Rice ký hợp đồng mới với mức lương 200.000 bảng/tuần nhưng bị từ chối.

Mùa 2022/23, Rice ra sân 50 trận. Anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo cho West Ham, được Who Scored chấm trung bình 7 điểm. So với mùa 2021/22, phong độ của Rice không thuyết phục bằng, do đó giá trị chuyển nhượng cũng suy giảm. Ngôi sao 24 tuổi chơi hơn 200 trận tại Premier League, được đánh giá nằm trong top 3 tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League hiện tại.

