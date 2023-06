Vượt 700 hồ sơ, nữ sinh 23 tuổi giành học bổng Viện nghiên cứu AI Mila

Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Đậu Thị Vân Anh, 23 tuổi, có cơ hội đặt chân đến Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới Mila, Canada.

Từ ngày còn là sinh viên năm 2 khoa Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội, Vân Anh đã tích cực tìm kiếm những cơ hội thực tế để trau dồi và mài giũa năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực AI. Lựa chọn ứng tuyển chương trình FPT Software AI Residency Batch 1 nhưng chưa thành công, Vân Anh củng cố lại kiến thức toán, tiếng Anh cùng khả năng nghiên cứu khoa học, xác định rõ ràng hơn con đường muốn đi. Lần thử sức thứ 2, Vân Anh trúng tuyển, chính thức trở thành học viên khóa 2 của chương trình.

Vân Anh sớm có niềm đam mê với khoa học và công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực AI.

Vân Anh bước chân vào AI Residency với bộ kiến thức và kỹ năng được trau dồi kỹ lưỡng ở trường nhưng còn thiếu một định hướng rõ ràng để theo đuổi. Chính thời gian học tập và nghiên cứu tại chương trình, dưới sự dìu dắt, truyền cảm hứng của các anh chị hướng dẫn, Vân Anh dần xác định được con đường mình muốn đi: AI4Code - nghiên cứu ứng dụng AI giải bài toán trong hệ thống phần mềm (software system).

AI4Code là một lĩnh vực mới mẻ, chưa được nhiều người nghiên cứu tại Việt Nam. Khi được hỏi: “Ngành này khó thế, vất vả thế, là con gái sao lại chọn nó ngay từ đầu?”, Vân Anh khẳng định: “Những việc các bạn nam làm được thì các bạn nữ cũng có thể làm tốt, thậm chí còn có thể làm tốt hơn”. Vân Anh thực sự làm được những điều mình cam kết.

Năm 2022, Vân Anh là tác giả chính của công trình nghiên cứu khoa học được chấp nhận tại Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật phần mềm tự động (The 37th IEEE/ACM international conference on automated software engineering).

Nghiên cứu của Vân Anh đề xuất một phương pháp nhằm giúp mô hình phát hiện lỗi, nhiễu trong nhiều tập dữ liệu. Trong mảng AI4Code, đây là một lĩnh vực mới và Vân Anh kỳ vọng nghiên cứu của mình sẽ là khởi đầu để đề tài này được mở rộng, phát triển, ứng dụng vào nhiều bài toán hơn.

Tháng 3 năm nay, nghiên cứu Class-based influence functions for error detection do Vân Anh là đồng tác giả đã được chấp nhận tại The 61st Annual meeting of the association for computational linguistics (ACL 2023).

Cả 2 hội nghị đều được xếp hạng A* theo đánh giá của tổ chức Computing Research & Entertainment. Đây là hội nghị thứ hạng cao nhất, với tỷ lệ chấp thuận nghiên cứu thấp và cũng thu hút nhiều bài nghiên cứu chất lượng thế giới.

Tháng 7 năm nay, Vân Anh sẽ tham gia thuyết trình về nghiên cứu của mình trong các hội nghị khoa học tại Canada. Trước Vân Anh, chương trình AI Residency cũng đã tài trợ cho bạn Nguyễn Hồ Hữu Nghĩa - học viên khóa 2 - đến New Orleans, Mỹ để trực tiếp trình bày nội dung nghiên cứu tại hội nghị AI hàng đầu thế giới NeurIPS vào tháng 10/2022. Sau hội nghị này, Nghĩa liên tiếp nhận được học bổng tiến sĩ từ 6 trường đại học top đầu tại Mỹ và quyết định học tại Đại học Pennsylvania - top 15 trường đại học tốt nhất thế giới.

Hạnh phúc khi lần đầu được chấp thuận từ một trong những hội nghị khoa học lớn, Vân Anh chia sẻ đó chưa phải là cái đích mà cô hướng đến. “Động lực để mình viết bài báo khoa học không phải để được chấp nhận rồi quên đi mà là để mang đến một giá trị nào đó cho cộng đồng”, Vân Anh cho biết.

Vân Anh đến gần hơn với mục tiêu ấy khi giành suất theo học tại Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới Mila, Canada, trực tiếp làm việc trong các dự án AI4Code với những nhà nghiên cứu AI nổi bật trên thế giới. Điển hình trong số đó là giáo sư Yoshua Bengio - thuộc nhóm những nhà nghiên cứu số 1 thế giới về học sâu (deep learning). Đây là chương trình kéo dài 3 tháng mà FPT Software AI Residency dành cho những bạn học viên xuất sắc, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa FPT và Mila nhằm thúc đẩy phát triển, nghiên cứu, đào tạo AI.

Vân Anh (thứ 2 từ phải sang, hàng 2) cùng các học viên của chương trình AI Residency.

Tới đây, Vân Anh cũng được chương trình AI Residency tài trợ tham gia trường hè về học sâu và học tăng cường - một chương trình do Mila cùng CIFAR đồng tổ chức. Hàng năm, đây là nơi quy tụ các sinh viên đã tốt nghiệp, các tiến sĩ và chuyên gia cùng thảo luận về đề tài nghiên cứu mới và ứng dụng trong thực tế của học sâu và học tăng cường.

Con đường nghiên cứu khoa học trước mắt còn dài, nhưng sự tập trung và động lực là yếu tố quan trọng nhất để không bao giờ bỏ cuộc. Vân Anh trân trọng những cơ hội mà chương trình tạo ra để cô và các bạn học viên khác có thể dần thích nghi với chương trình nghiên cứu khắc nghiệt hơn sau này.

Ngoài ra, sự tận tình của các thầy cô, anh chị hướng dẫn hay đồng hành của các bạn học viên xuất sắc trở về từ nhiều nơi trên thế giới cũng tạo nên một môi trường học tập, nghiên cứu đáng mơ ước tại FPT Software AI Residency.

FPT Software AI Residency là chương trình đào tạo kéo dài 2 năm nhằm ươm mầm và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu AI & Machine learning, phối hợp tổ chức bởi FPT Software và Viện nghiên cứu AI Mila.

Trong chương trình này, học viên được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Tập đoàn FPT và Viện Nghiên cứu AI Mila, được thực hành trong môi trường hiện đại và sáng tạo. Sau 3 kỳ tuyển sinh, chương trình nhận được 700 hồ sơ ứng tuyển từ cả trong và ngoài nước, xuất bản 44 nghiên cứu khoa học, trong đó có 13 báo cáo được chấp nhận bởi các hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực như ICML, NeurIPS.

Đầu tháng 6 vừa qua, FPT và Mila đã tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác 3 năm lần thứ 2, cam kết tận dụng thế mạnh của nhau để cùng nghiên cứu, nâng cao năng lực công nghệ AI, đồng thời đào tạo thế hệ nhân tài mang năng lực xứng tầm quốc tế. Với sự tư vấn của Mila, FPT sẽ tiên phong xây dựng bộ khung trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm (responsible AI) nhằm đảm bảo AI được phát triển và triển khai theo hướng có lợi cho cộng đồng, tôn trọng các giá trị nhân văn và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý.

