‘Vương quốc hang động’ kỳ vĩ và hoang sơ của Việt Nam

Với hệ thống hơn 400 hang động đã được khám phá và đo vẽ tính đến hiện tại, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) là địa danh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngày 13/4, sau 3 tuần thám hiểm tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa, nhóm các thành viên Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) tại Việt Nam công bố phát hiện 22 hang động mới với tổng chiều dài 11,7 km. Dẫn đầu đoàn là ông Howard Limbert - một trong những thành viên đầu tiên của BCRA tham gia chuyến khám phá hang Sơn Đoòng năm 2009. Tính đến nay, ông cùng các cộng sự đã khám phá khoảng 700 hang động trên khắp Việt Nam, với hơn 350 trong số đó nằm ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Vẻ đẹp kỳ vĩ và hoang sơ của “vương quốc hang động” Phong Nha - Kẻ Bàng.

Biệt danh “vương quốc hang động” gắn liền khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung từ cách đây nhiều năm. Cách nói ví von này được cả những tờ báo, chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới như National Geographic, CNN, Business Insider, Channel News Asia, Bright Side... sử dụng khi nhắc đến vùng đất này.

Với diện tích hơn 123.326 ha, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu địa mạo được hình thành suốt hơn 400 triệu năm, chứa đựng hệ thống hang động còn nhiều bí ẩn chưa khám phá. Nơi đây được UNESCO 2 lần công nhận là “Di sản thiên nhiên thế giới” vào năm 2003 và 2015, với các tiêu chí về địa chất, đa dạng sinh học và phát triển những hệ sinh thái trên cạn. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng là di sản đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đạt 3/4 tiêu chí dành cho một “Di sản thiên nhiên thế giới”.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu nhiều hang động nổi tiếng như hang Sơn Đoòng, hang Én, hang Tú Làn, động Thiên Đường...

Trong số hang động được khám phá tính đến hiện tại, Sơn Đoòng là cái tên nổi bật hơn cả và có thể xem như “điểm chỉ dấu” của Quảng Bình trên bản đồ du lịch thế giới. Năm 2013, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất với thể tích 38,4 triệu m3. Kể từ đây, hình ảnh hang Sơn Đoòng, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng như tỉnh Quảng Bình xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến: The New York Times bầu chọn là “Một trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh” và “Điểm đến hấp dẫn nhất châu Á” (2014); xuất hiện trên chương trình Good Morning American của đài ABC (2015); được sử dụng làm bối cảnh cho bom tấn Hollywood Kong: Skull Island (2016) và MV Alone, Pt. II của Alan Walker cùng Ava Max (2019); các tạp chí, website du lịch hàng đầu như Lonely Planet, Telegraph, Trip Advisor… đánh giá là “Một trong những nơi đáng trải nghiệm nhất Việt Nam (2019-2021); tạp chí Afar (Mỹ) và CN Traveller (Anh) lần lượt vinh danh là “Một trong 39 điểm đến của thế giới” và “Một trong 7 kỳ quan thế giới của năm” (2022)...

Quảng Bình được chọn làm bối cảnh cho bom tấn Kong: Skull Island và MV Alone, Pt. II.

Ngoài Sơn Đoòng, tỉnh Quảng Bình còn nổi tiếng với hang Én - hang động lớn thứ 3 thế giới; hang Va - hang động sở hữu hệ thống thạch nhũ độc đáo nhất châu Á; hang Khe Ry - hang động có dòng sông ngầm dài nhất thế giới; động Thiên Đường - hang khô dài nhất thế giới... Bên cạnh đó là hang Pygmy, hang Tối, hệ thống hang động Tú Làn - hang Tiên, động Phong Nha, động Tiên Sơn... với vẻ đẹp hoang sơ và đầy hùng vĩ.

Sở hữu một “vương quốc hang động” thu hút các tín đồ xê dịch, khám phá trên khắp thế giới, không khó hiểu khi Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch mạo hiểm và thiên đường khám phá, trải nghiệm hàng đầu châu Á. Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 2 triệu lượt, gấp 3,53 lần so với cùng kỳ 2021 và đạt 100,5% kế hoạch 2022. Song song đó, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.312,3 tỷ đồng , gấp 3,53 lần so với cùng kỳ 2021 và đạt 102,8% kế hoạch năm 2022.

Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của tỉnh Quảng Bình.

Sức hút của tỉnh Quảng Bình còn được thể hiện rõ qua các sản phẩm du lịch mạo hiểm, khám phá, trải nghiệm đẳng cấp quốc tế như “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”, “Khám phá thiên nhiên Rào Thương - Hang Én”, Thám hiểm rừng sâu Hang Ba… Đặc biệt, sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” chỉ đón 1.000 khách/năm và hiện đã bán hết số chỗ đến tháng 6/2024.

Song hành cùng các sản phẩm du lịch mạo hiểm với nhiều cấp độ khó, Quảng Bình còn mang đến du khách cơ hội tham gia những chuyến đi tìm hiểu về trải nghiệm thiên nhiên như suối nước Moọc, zipline sông Chày - hang Tối, Ozo Park, tham quan quần thể danh lam thắng cảnh và các làng nghề truyền thống (Oxalis Holiday)… Các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nông nghiệp... hoặc nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại đang được tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa như FLC Quang Binh Golf Link, khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang...

Du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động khi đến Quảng Bình.

Có thể nói Quảng Bình không đơn thuần là một địa danh phản chiếu vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam, mà còn trở thành “viên kim cương xanh” thực sự của châu Á và thế giới. Trong đó, “vương quốc hang động” là điểm nhấn “có một không hai”.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời là một trong những khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững; định vị Quảng Bình là một trong các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam, trung tâm du lịch mạo hiểm của Châu Á; khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong 2 trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh; đến năm 2030, du lịch Quảng Bình đón 10 triệu lượt khách và đóng góp 10-12% GRDP của tỉnh.