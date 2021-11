Vương Nhất Bác - thần tượng phá vỡ định kiến kẻ ăn may

Vương Nhất Bác có sự bứt phá danh tiếng trong hai năm qua nhờ chứng minh được sức hút và tài năng.

Theo QQ, Vương Nhất Bác đang là ngôi sao trẻ tạo được tầm hưởng lớn ở showbiz Hoa ngữ. Tính đến đầu tháng 11, anh đã ký kết 41 hợp đồng quảng cáo, nhiều nhất trong giới nghệ sĩ nam.

Truyền thông Trung Quốc nhận định cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, ngành giải trí xứ tỷ dân đang chứng kiến ngôi sao thần tượng toàn năng tiếp theo là Vương Nhất Bác có sự thăng tiến vượt bậc chỉ trong hai năm.

Tầm ảnh hưởng của ngôi sao 24 tuổi

Sau khi vụt sáng nhờ thành công của Trần tình lệnh năm 2019, Vương Nhất Bác ngày càng nổi tiếng hơn. Nam diễn viên nằm trong Top 10 nghệ sĩ nổi tiếng nhất giới giải trí năm 2021 do tạp chí Forbes bình chọn. Anh đứng thứ hai sau Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thời gian qua, Vương Nhất Bác thử sức ở nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, show truyền hình, thời trang và đạt thành tích tốt, tạo ảnh hưởng nhất định tới đại chúng.

Vương Nhất Bác hiện là sao trẻ được yêu thích nhất Cbiz. Ảnh: Weibo, Sina.

Ngoài ra, hình tượng tích cực và năng động của anh cũng chiếm nhiều tình cảm từ công chúng. Nam nghệ sĩ là Đại sứ xúc tiến bộ môn trượt ván của Trung Quốc, Đại sứ quảng bá văn hóa Olympic mùa đông, Đại sứ thể thao băng tuyết, Đại sứ Top Dancer đẳng cấp Trung Quốc. Anh cũng tham gia hoạt động công ích, tuyên truyền chống tệ nạn xã hội, cứu trợ thiên tai.

Nhờ đó, Vương Nhất Bác trở thành ngôi sao gen Z được yêu thích nhất Trung Quốc hiện nay. Điều này thể hiện qua lượng tương tác từ khán giả trên mạng xã hội, và giá trị thương mại của anh trên thị trường.

Ba tháng qua, cái tên Vương Nhất Bác nhận được sự chú ý khi trở thành giám khảo của chương trình Street Dance of China 4. Thông qua show, anh không chỉ chứng minh sức hút truyền thông của bản thân, còn thể hiện được khả năng vũ đạo điêu luyện, năng lực dẫn dắt đội khi có lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng chung cuộc. Vị trí quán quân và á quân đều là thành viên thuộc đội của Vương Nhất Bác.

Theo thống kê của QQ, hashtag của Vương Nhất Bác liên quan đến Street Dance of China 4 đạt tổng lượt tương tác hơn 16,93 tỷ, cao gấp đôi so với ba đàn anh còn lại là Trương Nghệ Hưng, Hàn Canh và Lưu Hiến Hoa. Chỉ riêng phần trình diễn nhảy Locking của sao trẻ tại đêm chung kết đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trong 24h. Anh cũng dẫn đầu danh sách Nghệ sĩ có video ngắn đạt lượt xem nhiều nhất trong 5 tuần (đầu tháng 8 - cuối tháng 10).

Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba được coi là "nữ hoàng quảng cáo" xứ Trung, Vương Nhất Bác đang là "ông hoàng quảng cáo" thế hệ mới năm 2021. Với bảng thành tích truyền thông nổi trội, hình ảnh sạch, ngôi sao Hữu Phỉ trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất ở lĩnh vực quảng cáo. Cuối tháng 10, anh công bố 4 hợp đồng mới chỉ trong một tuần.

Hiện tại, nam nghệ sĩ 24 tuổi có trong tay hơn 40 hợp đồng quảng cáo kếch xù từ các thương hiệu đình đám ở Trung Quốc và thế giới như Redmi, Chanel, G-Shock, Shu Uemura, KFC, SKG. Trong số đó, có hơn 10 nhãn hàng chọn Vương Nhất Bác làm đại diện toàn cầu.

Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng và nhận diện của ngôi sao trẻ đang dần vượt ra khỏi Trung Quốc. Theo iFeng, với khả năng thúc đẩy doanh thu tốt, Vương Nhất Bác được dự đoán vẫn là tâm điểm chú ý, nhiều thương hiệu nổi tiếng "chọn mặt gửi vàng" trong năm tới.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Vương Nhất Bác bước đầu tạo được dấu ấn diễn xuất. Năm 2020, anh đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng - một trong 3 giải phim truyền hình uy tín nhất Trung Quốc.

Bộ phim Hữu Phỉ đóng cùng Triệu Lệ Dĩnh của Vương Nhất Bác mới đây giành giải Phim truyền hình Trung Quốc ăn khách nhất tại Siam Series Awards (Thái Lan). Hữu Phỉ cũng là tác phẩm ăn khách nhất trong quý 1 của nền tảng Tencent với 5,4 tỷ lượt xem sau khi kết thúc. Với vai Tạ Doãn, nam nghệ sĩ được khen ngợi tiến bộ kỹ năng diễn xuất.

Sắp tới, Nhất Bác làm mới hình ảnh bằng cách thử nghiệm nhiều dạng vai khác nhau như cảnh sát trong Băng vũ hỏa, quân nhân trong Cảnh sát bảo vệ hòa bình hay vai diễn Bách Lý Hoằng Nghị trong tác phẩm thuộc thể loại trinh thám - Phong khởi Lạc Dương.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết Vương Nhất Bác đang được mời hợp tác với Châu Tấn trong phim điện ảnh Vô danh, Dương Mịch ở Kiều Tàng và Trường không chi vương với Châu Đông Vũ.

Phá vỡ định kiến "kẻ ăn may"

Vương Nhất Bác sinh năm 1997. Anh đam mê và theo học nhảy đường phố, khiêu vũ từ nhỏ. Năm 13, nam nghệ sĩ tham gia cuộc thi nhảy toàn quốc I'm The Best Dancer và vào top 16.

Sau cuộc thi, Vương Nhất Bác trở thành thực tập sinh của công ty giải trí Yuehua Entertainment. Năm 2013, anh được Yuehua Entertainment đưa sang Hàn Quốc đào tạo. Một năm sau, sao trẻ ra mắt với vai trò nhảy chính và rapper trong nhóm nhạc Trung - Hàn UNIQ.

Sự nghiệp của Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió kể từ năm 2019. Ảnh: Sohu, QQ.

Từ năm 2015, Vương Nhất Bác lấn sân sang mảng phim ảnh với Đối tác hoàn hảo, Im lặng! Yêu đi, Năng lực siêu phàm, nhưng không gây được tiếng vang. Miệt mài hoạt động để gia tăng độ nhận diện trong công chúng suốt 5 năm, sao trẻ mới có cơ hội đổi đời nhờ cơn sốt của phim Trần tình lệnh.

Theo Sina, không ít người nhận xét Vương Nhất Bác nổi tiếng là do gặp may. Anh đi lên nhờ tác phẩm đam mỹ chuyển thể. Vài năm qua, phim có nội dung đồng tính nam đều nhận được sự chú ý của dư luận, do đó, nghệ sĩ tham gia dự án dễ dàng có được danh tiếng.

Đối mặt sự gièm pha từ dư luận, trong phim tài liệu Vương Nhất Bác B-side Life, nam nghệ sĩ cho biết sẽ dùng thực lực và sự cố gắng để chứng minh bản thân không phải kẻ ăn may.

"Tôi không phải một bình hoa. Cách duy nhất để phá vỡ định kiến của mọi người về ngôi sao lưu lượng là tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng cố gắng, vượt qua ranh giới này đến ranh giới khác", nghệ sĩ sinh năm 1997 nói.

Trên Sina, đạo diễn Ngô Cẩm Nguyên cho biết Vương Nhất Bác có khiếm khuyết về cơ môi khiến bản thân gặp khó khăn trong giao tiếp, không thể phát âm tròn vành rõ chữ. Vì vậy, anh phải cắn đũa để rèn luyện và cải thiện phát âm mỗi ngày.

Là ngôi sao nhỏ tuổi nhất ở hai mùa Street Dance of China 3 và 4, nhưng những gì Vương Nhất Bác thể hiện trong show được giới chuyên môn đánh giá cao, khiến khán giả tâm phục. Những nhận xét chuyên nghiệp của anh từng là chủ đề thảo luận đứng đầu mạng xã hội Weibo sau khi chương trình phát sóng.

Theo QQ, các tuyển thủ bậc thầy mang đẳng cấp thế giới trong chương trình như Diệp Âm, Dương Khải, Cao Bác... đều xếp loại A - tương được với trình độ dancer chuyên nghiệp - dành cho Vương Nhất Bác.

Chia sẻ về thành quả đạt được, Vương Nhất Bác cho biết: "Bạn không thể chỉ học bề nổi của sự việc. Tay đua sẽ không thể ra trường đua nếu chỉ học đúng một tư thế lái, nghệ sĩ cũng không thể lên sân khấu biểu diễn nếu chỉ học một điệu nhảy. Việc gì cũng cần thời gian và nỗ lực để trở nên tốt hơn. Tôi sẽ chứng minh khả năng bằng các tác phẩm và màn trình diễn của mình".