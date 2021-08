Vương Ngữ Yên ở 'Thiên long bát bộ' 2021 bị ví như oán phụ chờ chồng

Vương Ngữ Yên là nhân vật nữ mang tính biểu tượng trong truyện kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Nữ diễn viên Văn Vịnh San gặp nhiều ý kiến tiêu cực khi đảm nhận vai diễn này.

Theo Sohu, bộ phim Thiên long bát bộ đang được khán giả Trung Quốc chú ý, tuy nhiên không phải do chất lượng phim tốt. Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tiêu cực do việc lựa chọn nhân vật sai lầm, không thể hiện được khí chất, ngoại hình của nhân vật trong nguyên tác. Đặc biệt là vai diễn "Thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên do Văn Vịnh San đóng.

Không nhiều người đóng được vai "thần tiên tỷ tỷ"

Theo Sina, Thiên long bát bộ được chuyển thể 10 lần trên màn ảnh, với 4 bản điện ảnh và 6 bản truyền hình. Tuy nhiên, chỉ có mình Lưu Diệc Phi được gọi với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ". Cô đáp ứng được các yêu cầu về ngoại hình, khí chất thần tiên của nhân vật, được chính cố nhà văn Kim Dung khen ngợi.

Trong tiểu thuyết, Vương Ngữ Yên là con gái của vương gia nước Đại Lý là Đoàn Chính Thuần và Lý Thanh La (còn gọi là Vương phu nhân). Đoàn Dự gặp được bức tượng của Lý Thu Thủy, bà ngoại của Vương Ngữ Yên trong động. Sau khi lạy bức tượng 1.000 lần, chàng học được bí quyết Lăng Ba Vi Bộ, do đó, luôn mơ mộng đến bức tượng đẹp như thần tiên, "vì yêu mà đâm ra kính trọng, từ kính trọng trở thành say đắm".

Dưới bức tượng, có dòng chữ Vô Tử Nhai miêu tả Lý Thu Thủy: "Ở nơi núi xa xăm mờ mịt, có thần nhân ở. Da trắng như tuyết, giữ mình như ngọc, không ăn ngũ cốc, hút gió uống sương", là vẻ đẹp của tiên nhân, không giống người phàm tục.

Trong lần đầu Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên, chàng mê nàng từ giọng nói: "Sao có ai chỉ thở dài mà nghe hay quá, trên đời này không lẽ có giọng nói nghe ngọt đến thế hay sao?".

Theo Sina, trong số các diễn viên từng thể hiện vai Vương Ngữ Yên như Trần Ngọc Liên, Tống Cương Lăng, Trương Mông, thì Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng được đánh giá cao hơn.

Vương Ngữ Yên có vẻ đẹp thần tiên thoát tục.

Trong đó, Lý Nhược Đồng đóng vai Vương Ngữ Yên khi đã 31 tuổi, không phù hợp với tuổi thực của nhân vật. Tuy nhiên, ngoại hình nữ diễn viên có nét thoát tục, phần nào thể hiện được khí chất khó diễn tả của Vương cô nương.

Lưu Diệc Phi được đánh giá là phiên bản Vương Ngữ Yên gây ấn tượng nhất nhờ dung mạo hơn người. Nhà văn Kim Dung từng ký vào cuốn truyện gửi tặng Lưu Diệc Phi rằng: "Cô Diệc Phi, chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà cô thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá".

Lưu Diệc Phi đóng vai Vương Ngữ Yên khi mới 16 tuổi, độ tuổi phù hợp. Trong nét đẹp nổi bật như tiên nữ của cô có lẫn khí chất ngây thơ, chưa trải sự đời của Vương Ngữ Yên. Bởi nàng vốn sống tại Mạn Đà sơn trang, chưa từng bước ra ngoài, không thích tiếp xúc với người lạ, hiểu biết về võ thuật nhưng lại không hiểu về giang hồ.

Đến nay, cũng chỉ có Lưu Diệc Phi được gọi với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ".

Văn Vịnh San biến Vương Ngữ Yên thành oán phụ

Sina đánh giá sự thất bại của Thiên long bát bộ 2021 phần lớn nằm ở sự lựa chọn Văn Vịnh San thể hiện vai "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên. Cô nhận vai khi đã 31 tuổi, gấp đôi tuổi thực của nhân vật. Do đó, cô bị đánh giá là già dặn, thiếu sự tươi mới, ngây ngô của cô gái chưa có kinh nghiệm sống.

Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San bị ví như "oán phụ chờ chồng". Trong khi đó, Vương Ngữ Yên thực chất mới 16 tuổi, mối tình nàng dành cho Mộ Dung Phục là tình đầu chớm nở, còn nhiều e ấp.

Sohu nhận xét: "Vẻ đẹp của Văn Vịnh San thuộc về trầm tĩnh, thanh nhã đã qua sự lắng đọng của thời gian. Trong khi đó, Vương Ngữ Yên là thiếu nữ đơn thuần, vì vậy ngay từ đầu vai diễn này đã là một sai lầm".

Ngay trước khi bộ phim phát sóng, trên Sina, nữ diễn viên Văn Vịnh San cũng chia sẻ cô cảm thấy áp lực, không đủ tự tin khi được giao vai vì có nhiều mỹ nhân thành công với nhân vật này như Lưu Diệc Phi, Lý Nhược Đồng.

Theo một thăm dò trên diễn đàn, chỉ có 1.500 người ủng hộ Văn Vịnh San đóng vai này, trong khi Lưu Diệc Phi nhận được 7.000 lượt ủng hộ. Khán giả đánh giá Văn Vịnh San thiếu "tiên khí", thứ làm nên vẻ đẹp khác biệt của Vương Ngữ Yên.

Văn Vịnh San đẹp nhưng không phù hợp với vai Vương Ngữ Yên.

Trong phim, Văn Vịnh San còn bị chê thường xuyên bĩu môi, trưng vẻ mặt ngây thơ khiến người xem khó chịu. Cô và tài tử Bạch Chú (thể hiện vai Đoàn Dự) không tạo nên sự tương tác ăn ý. Vì khoảng cách tuổi tác hơn kém 5 tuổi, Văn Vịnh San già dặn hơn khi đứng cạnh Bạch Chú.

Bên cạnh đó, màu phim tối khiến nước da của nhân vật nhợt nhạt. Các vai diễn đều bị ví như đã trúng độc, màn hình tối gây khó chịu cho khán giả khi thưởng thức phim.

Theo Sina, vai Vương Ngữ Yên thực chất không quá khó diễn, điều quan trọng là ngoại hình phải phù hợp với nhân vật, nhận được sự đồng tình của khán giả. Đó là lý do đạo diễn Trương Kỷ Trung khẳng định việc lựa chọn Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp làm phim của ông, cũng là may mắn khi ông gặp được cô.