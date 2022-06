Vương Giả Vinh Diệu phát hành toàn cầu, Liên Quân Mobile vào thế khó

Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu), tựa game di động có doanh thu cao nhất mọi thời đại dự kiến ra mắt phiên bản quốc tế vào cuối năm nay.

Nhà phát hành Level Infinite thuộc Tencent vừa công bố kế hoạch phát hành phiên bản quốc tế của Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu) do TiMi Studio phát triển từ cuối năm nay. Trước đó, Level Infinite có kế hoạch mở đăng ký chơi bản thử nghiệm (closed beta) từ tháng 7.

Thuộc thể loại MOBA (multiplayer online battle arena), các nhân vật trong Honor of Kings được lấy từ lịch sử, thần thoại hoặc tiểu thuyết Trung Quốc. Tính năng trò chuyện trong game được tích hợp với QQ và WeChat, các nền tảng nhắn tin phổ biến tại đất nước tỷ dân.

Level Infinite sẽ phát hành bản quốc tế của Honor of Kings từ cuối năm nay. Ảnh: Level Infinite.

Level Infinite là công ty phát hành game của Tencent được thành lập năm 2021, có trụ sở tại Singapore và Amsterdam (Hà Lan) để mang các tựa game của hãng ra thị trường quốc tế.

Ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2015, Honor of Kings được xem là phiên bản gốc của Arena of Valor (Liên Quân Mobile), tựa game được Tencent phát hành tại nhiều nước từ năm 2016.

Theo dữ liệu của hãng phân tích Sensor Tower, Honor of Kings đạt tổng doanh thu 10 tỷ USD tính đến năm 2021, trở thành tựa game di động có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Chỉ trong tháng 1 đến tháng 8/2021, Honor of Kings đã thu về 2 tỷ USD , một phần do dịch bệnh bùng phát, các lệnh phong tỏa khiến người dùng chủ yếu giải trí tại nhà.

Dù thành công tại thị trường nội địa với Honor of Kings, Tencent lại gặp khó khi phát hành Arena of Valor ngoài châu Á. Theo dữ liệu năm 2019, người dùng Mỹ chỉ chiếm 3,5%, tương đương 7 triệu USD tổng doanh thu ngoài Trung Quốc của Arena of Valor. Dù vậy, tựa game này rất thành công tại châu Á, đặc biệt ở Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Honor of Kings được xem là "cha đẻ" của Arena of Valor. Ảnh: Niko Partners.

Do Arena of Valor không quá phổ biến tại châu Âu và Mỹ, TechCrunch cho rằng việc phát hành Honor of Kings bản quốc tế nhằm thu hút người chơi tại các khu vực này.

Việc phát hành bản quốc tế của Honor of Kings khiến nhiều game thủ thắc mắc về tương lai của Arena of Valor. Garena, nhà phát hành Arena of Valor tại Việt Nam với tên Liên Quân Mobile chưa đưa ra bình luận về kế hoạch của Level Infinite.