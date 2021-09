Vương Gia Vệ bán đấu giá ‘Tâm trạng khi yêu’

Nhà làm phim Hong Kong sẽ mang bán đấu giá các đoạn phim chưa từng công bố của tác phẩm “Tâm trạng khi yêu” cùng kỷ vật từ nhiều dự án.

NME đưa tin đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ đã chuyển đổi một số cảnh phim Tâm trạng khi yêu chưa từng công bố thành NFT (non-fungible token - đơn vị dữ liệu được mã hóa trên blockchain đại diện cho một loại tài sản duy nhất). Đây đều là các cảnh được quay trong ngày phim bấm máy - 19/3/1999.

Theo thông tin được công ty Jet Tone Films do Vương Gia Vệ sở hữu công bố ngày 6/9, các cảnh này đã được dựng lại thành phim ngắn và đặt tên In the Mood For Love - Day One. Tác phẩm sẽ được đem đấu giá thông qua Sotheby’s - nhà môi giới danh tiếng được thành lập từ giữa thế kỷ XIIX.

Hình ảnh của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc trong đoạn phim mới được Jet Tone công bố. Ảnh: jettonefilms.

In the Mood For Love - Day One sẽ là bộ phim châu Á đầu tiên được giao dịch thông qua nhà đơn vị này. Về phía Sotheby’s, nhà đấu giá tiết lộ nội dung được Vương Gia Vệ rao bán sẽ cho thấy “một góc nhìn rất khác về mối tình kinh điển giữa nhân vật của Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc so với bản phim gốc”.

In the Mood For Love - Day One sẽ được đem ra đấu giá vào ngày 9/10 tại Hong Kong. Hoạt động là một phần trong chương trình Morden Art Sales của Sotheby’s. Ngoài tác phẩm của Vương Gia Vệ, nhà đấu giá cũng đem bán nhiều tranh vẽ, trang sức và tác phẩm nghệ thuật khác.

Tiếp đến, trong ngày 10/10, Sotheby’s sẽ tổ chức sự kiện rao bán 30 món vật phẩm và đạo cụ của hãng Jet Tone Films. Tất cả hiện vật đều có chữ ký tươi của Vương Gia Vệ. Đáng chú ý, trong số vật phẩm này có cả chiếc áo khoác mà cố tài tử Trương Quốc Vinh từng mặc trong Xuân quang xạ tiết (1997).