Vườn sân thượng làm 'chơi chơi' lại bất ngờ xanh tốt, trĩu quả

Với tiêu chí đơn giản, ít tốn kém, chị Hoàn tận dụng mọi thứ có sẵn trong nhà để làm vườn sân thượng 50 m2 và cho kết quả bất ngờ.

3 năm trước, chị Tô Thúy Hoàn (51 tuổi, Đồ Sơn, Hải Phòng) nghỉ thời gian dài ở nhà vì công việc kinh doanh bị ngừng trệ do dịch bệnh. Thời gian rảnh rỗi, chị nảy ra ý định làm vườn sân thượng trên tầng 2 rộng 50 m2 của gia đình.

Sân thượng trên căn nhà tầng cũ còn nhiều chỗ trống, bỏ đi thì tiếc nên ban đầu chị Hoàn chỉ nghĩ làm “chơi chơi” nhân lúc chưa có việc nhưng rồi lại say mê.

Nghĩ đến giống cà chua bạch tuộc được hội trồng vườn sân thượng chia sẻ, chị Hoàn “mơ” về một tương lai có vườn cà sai trĩu để tận dụng cho việc nấu nướng bán hàng.

Dịp Tết năm ngoái, vườn sân thượng rực rỡ sắc màu của chị Hoàn thu hút mọi người đến thăm.

Thất bại vì mua nhầm giống cây

Không muốn đầu tư quá nhiều vì sợ tốn kém, chị Hoàn đưa tiêu chí đơn giản, dễ sử dụng lên hàng đầu. Toàn bộ thiết kế khu vườn thượng đều do chị nghĩ ra. Các loại dây cho cây leo chị xin các dây cáp điện thoại và dây mạng của người họ hàng để về giăng thành giàn leo.

Tận dụng các thùng xốp, xô nhựa từ công việc kinh doanh, chị Hoàn đi xin thêm đất của hàng xóm, vôi vữa bỏ đi của những gia đình đang xây nhà tạo thành khu vườn cho nhà mình. Mỗi ngày chị mang một ít lên sân tránh mệt.

Chị mày mò mua giống cà chua bạch tuộc trên mạng về trồng nhưng kết quả không như ý. Cà ra quả bé, khó phát triển, cây sống cây chết khiến chị cảm thấy chán nản. Cộng với việc gia đình không ủng hộ việc trồng rau sân thượng vì sợ chị bận nên có lúc chị muốn từ bỏ.

Sau đó, nhờ vào đọc thông tin trong các hội nhóm làm vườn, học hỏi kinh nghiệm của những người trước, chị Hoàn mạnh dạn nhắn tin xin chia sẻ kinh nghiệm và nơi mua giống tốt. Nhờ tìm được nguồn giống cà chua bạch tuộc của Nga và cách chăm sóc của riêng mình, chị Hoàn cho ra sản phẩm vườn cà chua bạch tuộc sân thượng khiến bao người ngưỡng mộ.

Bí kíp đơn giản nhưng thành công bất ngờ

“Mình tận dụng thùng hàng đựng hải sản để trồng cây. Thay vì đục đáy như nhiều người vẫn làm, mình đục cạnh, cách đáy khoảng 20cm. Sau đó với mỗi thùng trồng, mình lại đục một can nhựa nhiều lỗ đặt dưới đáy thùng rồi mới phủ đất lên trên, miệng can hướng ra ngoài cho nước chảy ra", chị Hoàn chia sẻ bí quyết.

Mục đích của việc này là để điều hòa lượng nước cho cây, khiến cây không bị cạn nước hay ngập úng. Trời nắng, can nhựa trữ nước, rễ cây ăn xuống luôn có nước dự trữ để nuôi sống cây. Vì vậy, chị không cần phải tưới cây hàng ngày mà 2-3 ngày mới tưới một lần, tiết kiệm công sức.

Cả nhà vui vì thành quả của chị.

Ngược lại, khi trời mưa, nước ở phần đất trên thùng lớn dư thừa sẽ chảy xuống qua can nhựa. Lúc này, can nhựa làm việc như chiếc máy lọc, chắt nước thừa chảy ra ngoài từ miệng can. Việc này vừa khiến đất không bị úng lại giúp cho sàn sân thượng luôn sạch sẽ.

Việc cho can nhựa đục lỗ vào dưới thùng lớn trồng cây không chỉ giúp điều tiết nước mà còn giúp cây thông thoáng, có oxy để "thở" nên cây của chị Hoàn luôn xanh tốt.

Trong quá trình trồng cây, chị liên tục nghiên cứu những cách để giúp cây phát triển tốt mà không cần quá đầu tư công sức, tiền bạc, phân bón.

Sau lần thất bại đầu tiên, chị Hoàn thành công ngay từ lần thứ hai. Vườn cà chua bạch tuộc ra quả sai trĩu, chín đỏ lựng khiến rất thích thú. Gia đình sau khi nhìn thành quả của chị cũng vui lây.

“Ngoài trồng cà chua mình còn trồng thêm nhiều loại rau. Tuy nhiên, các loại rau mình chọn đa số phải là các loại ít sâu bệnh như mùng tơi, mướp, bầu bí, rau thơm, mùi tàu… để phục vụ cho bữa cơm gia đình. Thời gian chăm sóc không có nhiều nên mình hạn chế việc phải chăm bón và trừ sâu bệnh. Mình tận dụng rác thải từ việc bán hàng hải sản để bón cho cây.

Thực sự những thứ mình tận dụng được là nguồn thức ăn rất tốt giúp cây xanh tươi, phát triển. Thi thoảng mình bón phân trùn quế, ủ rác thải nhà bếp làm phân vi sinh. Ngoài ra, mình cũng tưới nước vôi trong, thêm ít phân NPK để quả được to hơn”, chị Hoàn cho biết.

Giờ đây, ngoài công việc kinh doanh, chị Hoàn đã coi việc trồng và chăm sóc vườn sân thượng là thú vui. Chị không ngại chia sẻ bí quyết giúp cây xanh tốt với những người có chung sở thích với mình. Tương lai chị cũng nghĩ đến một khu vườn sân thượng rộng hơn, đẹp hơn và có nhiều loại cây đẹp hơn. Đó không chỉ là vườn rau cho gia đình mà còn là nơi để thư giãn nghỉ ngơi, hít hà không khí trong lành, vui vẻ cùng người thân.