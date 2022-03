Vươn mình khỏi căn bếp nhỏ, phụ nữ làm kinh tế thành công từ đam mê

Với chị Trần Thị Như Hoa (42 tuổi, Nghệ An), quá trình bắt tay làm kinh tế là hành trình vượt lên số phận, khó khăn hơn những người phụ nữ khác nhiều lần. Bà mẹ đơn thân với một chân khuyết tật sau trận ốm thập tử nhất sinh hồi 5 tuổi, trở thành cây “xương rồng trên cát” cứng cỏi, quyết tâm tự kinh doanh từ 2 bàn tay trắng. Bắt đầu tiệm may với một máy may nhỏ, chiếc bàn là cũ và tiền vay từ bạn, chị Hoa đã gây dựng nên xưởng may với quy mô hơn 10 nhân sự, tạo thu nhập 5-9 triệu đồng cho những phụ nữ cũng mang khiếm khuyết về cơ thể, giúp họ không còn là gánh nặng cộng đồng.