Vùng 'phi bóng đá' dành cho người tẩy chay World Cup ở Anh

Cộng đồng sinh viên LGBTQ+ tại Đại học York tổ chức nhiều sự kiện giao lưu và tạo nên không gian không bóng đá dành cho những người tẩy chay giải đấu.

Khu vực The Vanbrugh Arms và Alcuin Kitchen sẽ không chiếu các trận đấu World Cup. Ảnh: The York Tab.

Đại học York (Anh) đang tạo nên không gian không bóng đá cho những người muốn tẩy chay World Cup do phản đối lập trường của Qatar về quyền của người LGBTQ+, theo The Tab.

Hội sinh viên của Đại học York quyết định rằng trong khuôn viên trường, khu vực The Courtyard và Glasshouse sẽ chiếu tất cả trận đấu World Cup, còn The Vanbrugh Arms và The Kitchen at Alcuin sẽ là những khu vực dành cho những ai không muốn theo dõi World Cup. Khu vực D-Bar cũng sẽ chỉ chiếu trận đấu của đội tuyển Anh vào 29/11.

Cộng đồng sinh viên LGBTQ+ tại Đại học York cho biết: “Mặc dù chúng tôi không thể ngăn giải đấu diễn ra hoặc tẩy chay World Cup hoàn toàn khỏi trường đại học, nhưng mỗi người đều có thể thoải mái lựa chọn việc tẩy chay World Cup 2022. Chúng tôi muốn tạo nên một không gian an toàn cho những người cảm thấy bị ảnh hưởng sâu sắc bởi vấn đề này hoặc những người muốn tìm kiếm tiếng nói chung".

Cộng đồng sinh viên LGBTQ+ tại Đại học York đã hợp tác để tạo nên các sự kiện và không gian an toàn cho mọi người trong thời gian các trận đấu của đội tuyển Anh diễn ra. Họ phát pizza miễn phí và tổ chức các trò chơi nhóm tại D-Bar từ 19h30.

Cộng đồng sinh viên nói thêm: "Dù chúng tôi không thể ngăn giải đấu này lại nhưng bằng cách tổ chức các sự kiện này, chúng tôi muốn mọi người biết rằng không ai là kẻ đơn độc và nhóm người thiểu số sẽ luôn cảm thấy an toàn trong khuôn viên trường học”.