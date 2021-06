Vững ngôi vua Đông Nam Á, Việt Nam đầy hy vọng đi tiếp ở VL World Cup

Khác hoàn toàn so với diễn biến trận thắng 4-0 trước Indonesia, 90 phút của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia diễn ra đầy kịch tính với nhiều tình huống tấn công ăn miếng trả miếng, những cơ hội bị bỏ lỡ và khoảnh khắc nguy hiểm thót tim. Nhưng trên hết, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, đoàn quân áo đỏ đã giành trọn 3 điểm trước người Mã để củng cố ngôi đầu bảng G, mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước Malaysia chơi khó chịu và có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, tuyển Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Phút 27, từ một tình huống đá phạt góc, Văn Hậu có cú đánh đầu kiến tạo để Tiến Linh băng vào dứt điểm dũng mãnh, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù bị gỡ hòa 1-1 trong hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ vẫn thi đấu đầy quyết tâm và lăn xả. Phần thưởng xứng đáng mang về là bàn thắng của đội trưởng Quế Ngọc Hải trên chấm penalty, giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn và đem tới niềm vui chiến thắng cho hàng triệu CĐV quê nhà.

Với trận thắng nghẹt thở trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam một lần nữa khẳng định vững vàng sức mạnh và ngôi vị số một Đông Nam Á. Trong kỷ nguyên huấn luyện của thầy Park, tuyển Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước tất cả đối thủ trong khu vực ở mọi cấp độ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng trở thành đại diện duy nhất của khu vực có khả năng bước tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi lần lượt Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia chấp nhận dừng bước.

Dù mất gần 2 năm không được thi đấu đỉnh cao cấp độ đội tuyển, các cầu thủ Việt Nam vẫn cho thấy sức mạnh vững vàng và tinh thần tập trung cao độ ở sân chơi quốc tế. Sức mạnh ấy đến từ dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều, chiến thuật hợp lý và cách bố trí nhân sự linh hoạt của HLV. Ngay cả khi nhiều cầu thủ trụ cột dính chấn thương hay không thể ra sân, tuyển Việt Nam vẫn có những phương án thay thế chất lượng, bảo đảm chiến thuật và đóng góp vào lối chơi chung.

Bên cạnh đó, ý chí và quyết tâm lăn xả cũng là nền tảng tinh thần tạo nên sức mạnh tập thể, ngay cả khi đội tuyển rơi vào những giây phút khó khăn nhất. Điều đó được thể hiện rõ khi tuyển Việt Nam bị Malaysia gỡ hòa 1-1, nhưng cả đội đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để củng cố mặt trận tấn công.

Hay phải kể đến tinh thần thép của đội trưởng Quế Ngọc Hải khi anh đứng trước chấm 11 m, nhận trọng trách nặng nề phải ghi bàn và thậm chí còn chịu sức ép từ đòn tâm lý của đối thủ. Nhưng trên hết, bằng tổng hòa sức mạnh của chiến thuật và con người, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành được 2 chiến thắng trước Indonesia và Malaysia, tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào “chung kết bảng” với UAE.

Đêm 11/6, hàng triệu người dân Việt Nam tiếp tục có một đêm không ngủ để hân hoan niềm vui chiến thắng của đội tuyển. Không chỉ được chứng kiến thời khắc lịch sử của bóng đá nước nhà, chúng ta một lần nữa lại được thắp sáng niềm hứng khởi, lạc quan trong những ngày chiến đấu với dịch bệnh căng thẳng. Khi niềm tự hào về màu cờ sắc áo được bùng cháy, chúng ta càng có cơ sở để tin rằng sức mạnh đoàn kết cùng tinh thuần bất khuất kiên cường của người Việt sẽ đủ sức chống đỡ mọi thách thức và chiến thắng dịch bệnh.

Với mong muốn chia sẻ tình yêu và ước mơ chiến thắng cũng như chung tay vì nền bóng đá ngày càng phát triển, Honda Việt Nam tiếp tục đồng hành trở thành nhà tài trợ chính của của đội tuyển bóng đá quốc gia nam, đội tuyển bóng đá quốc gia nữ và đội tuyển U23 Việt Nam giai đoạn 2021-2024. Mang thông điệp “Cùng ước mơ - chung chiến thắng”, Honda Việt Nam tiếp tục nỗ lực chung tay đồng hành vì một nền bóng đá Việt Nam ngày càng lớn mạnh, vì niềm khát khao chiến thắng luôn mãnh liệt và bùng cháy trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Trước đó, Honda Việt Nam cũng là nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam và đội tuyển nam U22 Việt Nam giai đoạn 2019-2021. Kết quả, tại SEA Games 30, cả 2 đội tuyển đều đã mang về những tấm HCV đầy vinh quang, khẳng định ngôi vị số một của bóng đá Việt Nam trên trường khu vực.

Với vai trò là nhà tài trợ chính, Honda Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong suốt chặng đường tham dự vòng loại World Cup 2022. Hàng triệu người hâm mộ đang cùng đội tuyển thắp lên niềm hy vọng rực rỡ, rằng Việt Nam sẽ lần đầu tiên điền tên mình vào vòng loại thứ 3 World Cup, tạo nên những kỳ tích mới trên hành trình chinh phục giấc mơ nâng tầm bóng đá nước nhà.

Có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1996, Honda Việt Nam không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ôtô uy tín. Trong giai đoạn 2020-2021, Honda Việt Nam chứng kiến những tác động không nhỏ của dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Là “công dân” của Việt Nam, Honda Việt Nam tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên, cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam có những hỗ trợ thiết thực góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Công ty mong muốn chia sẻ và chung tay tạo thêm nhiều giá trị mới ý nghĩa cho xã hội, đồng thời cam kết mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của mọi người.