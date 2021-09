'Vùng đất số 0' 20 năm sau ngày 11/9/2001

Trong khi đó, chiếc máy bay thứ tư đến California - United Flight 93 - đã bị khống chế sau khi rời sân bay quốc tế Newark Liberty ở New Jersey khoảng 40 phút. Do máy bay bị hoãn giờ cất cánh nên hành khách trên máy bay đã biết được các sự kiện ở New York và Washington. Ảnh: US Navy/AP.