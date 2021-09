Vùng đất của những cây hành lá cao nhất thế giới

Trừ phần gốc, mọi phần của cây hành đều ăn được. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B, C, canxi, magie, sắt, selen... Người dân có thể ăn sống hoặc chế biến thành nhiều món nấu, hấp. Ở Trung Quốc, các món ăn kèm hành lá nổi tiếng nhất có thể kể đến như thịt lợn sốt Bắc Kinh hay thịt cừu xào hành lá... Ảnh: It's My Dish.