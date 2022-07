Vui chơi hết mình với loạt trải nghiệm 'Take me to Sun World'

Đón một mùa hè rực rỡ sắc màu, các công viên giải trí của Sun World ra mắt loạt lễ hội sôi động, nhiều sản phẩm mới và ưu đãi chưa từng có.

Trên khắp các tỉnh/thành cả nước như Đà Nẵng, Hạ Long, Sa Pa, Phú Quốc, Tây Ninh, Cát Bà, chiến dịch hè “Take me to Sun World” sẽ tạo nên một mùa hè hứng khởi cho du khách khi đến với các công viên giải trí của Sun Group.

Đà Nẵng - tâm điểm của các sự kiện

Đà Nẵng tiếp tục trở thành một trong những điểm đến hot bậc nhất cả nước, với loạt lễ hội sôi động xuyên suốt mùa hè. Tại Sun World Ba Na Hills, Lễ hội B’estival ẩm thực và bia diễn ra từ nay đến hết tháng 8, với những màn trình diễn sôi động của các vũ công quốc tế và trải nghiệm bia Đức thượng hạng cùng các món ăn châu Âu chuẩn vị.

Sun World Ba Na Hills chiêu đãi du khách show diễn nghệ thuật hoành tráng “Trận chiến ở vương quốc Mặt Trăng”, quy tụ hơn 160 diễn viên trong nước và quốc tế. Cùng với đó là nhiều sản phẩm mới như thác Thần Mặt Trời - một tạo tác từ gia tộc điêu khắc Frilli Gallery mang dấu ấn văn hóa Hy-la, hay rạp chiếu phim công nghệ thực tế ảo Airship với các hiệu ứng đặc biệt như chuyển động, ánh sáng, nhiệt và hơi nước.

Trên hành trình viết tiếp câu chuyện diệu kỳ, mùa hè này, Bà Nà sẽ mang đến cho du khách những sản phẩm mới như Vương quốc Mặt Trăng, quảng trường Nhật Thực hay tuyến tàu hỏa leo núi số 2 hiện đại.

Song song đó, khu du lịch tung combo ưu đãi Ba Na By Night có giá 700.000 đồng/người lớn và 520.000 đồng/trẻ em, bao gồm xe bus 2 chiều đưa đón từ trung tâm Đà Nẵng đến Bà Nà và tiệc buffet tối.

Trong khi đó, Công viên châu Á hứa hẹn bùng nổ với loạt sự kiện chưa từng có: Show diễn “Vũ điệu chim trời” vào tháng 6 với màn trình diễn của những loài chim quý hiếm; đại nhạc hội “Take me to the Sun” dự kiến ngày 9/7 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ngoài ra, du khách có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa tại quảng trường; lễ hội âm nhạc điện tử EDM quốc tế dự kiến vào tháng 8 với sự tham gia của dàn DJ đình đám trong và ngoài nước.

Công viên châu Á - Asia Park miễn phí vào cửa tham quan và tung chính sách vé ưu đãi gồm: Giá vé trọn gói 200.000 đồng/người lớn; 100.000 đồng/trẻ em; vé vòng quay Sun Wheel 100.000 đồng/người lớn; 50.000 đồng/trẻ em. Miễn phí tất cả trò chơi cho trẻ dưới 1m.

Hạ Long - chuỗi carnival hè rực rỡ

Đến với Hạ Long, du khách sẽ được hoà mình vào không khí sôi động của kỳ quan 4 mùa - carnival hè rực rỡ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Được tổ chức tại công viên giải trí Sun World Ha Long, lễ hội carnival sẽ khuấy động mùa hè bằng những màn diễu hành đầy sắc màu của vũ công samba, cùng phần trình diễn sôi động từ dancer Brazil, band trống Ukraine và nghệ sĩ cà kheo hoạt náo.

Du khách cũng có cơ hội đắm chìm trong không gian văn hoá Nhật Bản độc đáo trên Khu đồi Huyền bí, với những màn vũ đạo truyền thống của xứ sở Phù Tang như điệu múa Yosakoi hay trống Taiko giữa không gian được tạo hình núi Phú Sĩ độc đáo. Các game cảm giác mạnh tại Công viên Rồng hay những làn trượt mát lạnh tại công viên nước cũng sẽ tạo thêm chuỗi trải nghiệm hè hứng khởi.

Dịp này, Sun World Ha Long tung nhiều ưu đãi giá vé: Combo 2 trong 1 giá 500.000 đồng cho vé vào 2 công viên bất kỳ. Combo “all in one” 600.000 đồng trải nghiệm trọn gói 2 công viên cùng Khu đồi Huyền bí và cáp treo Nữ Hoàng (áp dụng đến hết 31/7); combo giá vé vào cổng công viên rồng và buffet phục vụ bữa trưa giá 500.000 đồng.

Sa Pa - thiên đường trốn nóng trên mây

Đến với Fansipan mùa hè cũng như “xuyên không” sang một thế giới khác với biển mây trắng ngập tràn trên đỉnh nóc nhà Đông Dương và quần thể tâm linh kỳ vĩ. Đây là điểm trốn nóng lý tưởng vào mùa hè khi nhiệt độ hàng ngày dao động 6-12 độ C.

Nơi đây cũng là thế giới cổ tích ngập tràn các loài hoa, với thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam rộng đến 5.000 m2. “Bữa tiệc hoa” được nối dài với hàng trăm loài hoa chuẩn bị bung nở như cẩm tú cầu, thu hải đường, sen cạn… chiếm diện tích lớn tại ga đi cáp treo.

Không chỉ chiêu đãi du khách bằng miền hoa, Fansipan còn mang đến một thế giới ẩm thực đậm sắc màu Tây Bắc tại nhà hàng buffet Vân Sam với các món ăn được chế biến từ gà bản, vịt Tả Van, lợn bản, ngựa, cá suối, các loại rau Sapa, gia vị núi rừng… và nhiều món Âu, Á đậm hương sắc.

Dịp hè, Sun World Fansipan Legend áp dụng chương trình khuyến mại cho học sinh - sinh viên trên toàn quốc, với giá vé giảm 45%, còn 400.000 đồng/người từ 5/6 đến hết 10/8.

Phú Quốc - đảo ngọc đa trải nghiệm

Là tâm điểm vui chơi giải trí ở phía nam đảo Phú Quốc, Sun World Phu Quoc mang đến những trải nghiệm hè sôi động tại công viên nước với hơn 20 trò chơi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Cụ thể gồm trò chơi Mộc Xà Thịnh Nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam hay đài quan sát Mắt Đại Bàng ở độ cao 120m để du khách ngắm toàn cảnh đảo Hòn Thơm xinh đẹp.

Mùa hè này, Sun World Phu Quoc giới thiệu combo “Đêm thiên đường” với giá ưu đãi 700.000 đồng/người lớn và 350.000 đồng/trẻ em (gồm vé cáp treo và tiệc buffet tối). Đây là trải nghiệm hấp dẫn khi du khách được thưởng thức thế giới ẩm thực đa dạng và đắm chìm trong âm nhạc sôi động, phiêu du cùng điệu nhảy Mỹ Latin nóng bỏng của các nghệ sĩ dưới ánh hoàng hôn lãng mạn tại đảo Hòn Thơm.

Tây Ninh - du ngoạn vùng đất thiêng

Mùa hè này là dịp lý tưởng về Tây Ninh khám phá “vùng đất thiêng” ẩn chứa nhiều lớp trầm tích lịch sử văn hóa và quần thể tâm linh trên núi Bà - biểu tượng của miền Tây Nam Bộ với chùa Linh Sơn Thánh Mẫu, chùa Quan Âm... Chuyến hành hương sẽ thêm ý nghĩa với các trải nghiệm chiêm bái khu trưng bày nghệ thuật Phật giáo, phòng trưng bày Xá Lợi… tại Sun World Ba Den Mountain.

Hành hương về Tây Ninh, du khách còn được tham quan nhà ga đi cáp treo lớn nhất thế giới với những nét kiến trúc tinh tế, ngắm nhà ga đến mang nét tinh hoa của kiến trúc tâm linh, hay lướt trên cáp treo, săn mây và chạm tay vào cột mốc “nóc nhà Đông Nam Bộ” ở độ cao 986 m.

Đặc biệt, Sun World Ba Den Mountain hiện giảm giá 50.000 đồng cho vé cáp treo đối với khách ngoại tỉnh từ 10/6 đến 31/8.

Cát Bà - trải nghiệm bay giữa tầng không

Vi vu cáp treo ngắm nhìn đảo Cát Bà từ trên cao là một trải nghiệm mới mẻ và đáng thử ở vùng biển phía Bắc. Với bãi gửi xe miễn phí, có xe bus đón đi thẳng vào thị trấn ngay trước cửa nhà ga, việc du lịch khám phá Cát Bà sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Tại đây, du khách còn được tham quan và check-in tại 2 nhà ga có thiết kế ấn tượng, cao cấp giữa không gian thoáng mát.

Từ mùa hè này đến cuối năm, Sun World Cat Ba áp dụng mức giá hấp dẫn: Đồng giá 100.000 đồng/vé cho mọi du khách (cả ngoại tỉnh và địa phương), miễn phí cho trẻ em dưới 1 m. Chuyến du ngoạn hè Cát Bà trở nên hấp dẫn hơn cả.