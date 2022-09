Vừa tới cửa quán nhậu, người đàn ông bị đâm tử vong

Xảy ra mâu thuẫn từ trước, anh N. vừa tới trước quán nhậu liền bị nam thanh niên cầm dao đâm tử vong.

Sáng 10/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo đó, vào chiều 8/9, khi anh H.S.N. (SN 1990), trú tại xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, vừa đi đến trước quán nhậu ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, giáp với phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.

Hiện trường vụ án mạng.

Vừa tới nơi, anh N. bị nam thanh niên bất ngờ dùng dao tấn công, gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân khẩn trương đưa anh N. đi cấp cứu, nhưng bị thương quá nặng nên anh N. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quỳnh Tân, Công an huyện Quỳnh Lưu, nhanh chóng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Sau một ngày, nghi phạm trong vụ án mạng là Vũ Văn Thiết (SN 1999), trú ở khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đã ra đầu thú.



Hiện vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.