Vừa ra mắt, tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đứng đầu danh sách bán chạy

“Con chim xanh biếc bay về” đang đứng đầu danh sách bán chạy của các trang phát hành online. Lượng in lần đầu của tác phẩm là 150.000 bản.

Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh phát hành toàn quốc hôm 11/11. Ngay từ trước thời điểm ra mắt, sách đã được nhiều bạn đọc đặt trước. Hai ngày sau phát hành, Con chim xanh biếc bay về đã nằm trong top sách ăn khách.

Tại Tiki, trang phát hành sách trực tuyến lớn nhất hiện nay, bản bìa mềm Con chim xanh biếc bay về hiện đứng đầu danh sách sách bán chạy trong tuần; bản bìa cứng đứng vị trí thứ 6 sách bán chạy trong tuần. Dù mới ra mắt được vài ngày, cuốn sách cũng đứng vị trí thứ 2 bảng xếp hạng sách bán chạy trong tháng.

Sách Con chim xanh biếc bay về. Ảnh: Tiệm sách Kính vạn hoa.

Tại trang phát hành Fahasa, bản bìa mềm Con chim xanh biếc bay về cũng đứng đầu danh sách bán chạy trong tuần; bản bìa cứng tác phẩm đứng thứ ba danh sách này.

Anh Nguyễn Tuấn Bình - người phát hành sách qua mạng xã hội - cho biết những cuốn sách dành cho tuổi học trò như Con chim xanh biếc bay về không phải thế mạnh bán của anh. Tuy vậy, khi đăng tải thông tin về sách, các ấn bản bìa mềm và bìa cứng được mua nhanh, với số lượng khá nhiều, giúp trang bán sách của anh gia tăng thêm lượng khách hàng trẻ.

“Tiểu thương như tôi còn bán như vậy, các trang phát hành số lượng lớn gấp hàng chục lần, chứng tỏ cuốn sách ăn khách cỡ nào”, anh Nguyễn Tuấn Bình nói.

Không gian một chi nhánh NXB Trẻ trang trí theo cuốn Con chim xanh biếc bay về. Ảnh: NXB Trẻ.

Bên cạnh đó, NXB Trẻ thực hiện bán sách có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại 17 hiệu sách ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế… Một số trang phát hành online cũng bán sách có chữ ký tác giả.

Trên các trang đọc sách, nhóm của người yêu sách, nhiều bạn đọc khoe đã sở hữu tác phẩm. Tại các diễn đàn như Fanpage Nhà xuất bản Trẻ, Tiệm sách Kính vạn hoa, Nguyễn Nhật Ánh FCVN, Những người thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh… mỗi bài viết về tác phẩm thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Con chim xanh biếc bay về được phát hành lần đầu với số lượng 150.000 bản in (trong đó có 130.000 bản bìa mềm, và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt). Trong khi sách văn học của tác giả trong nước thường in lần đầu với số lượng 2.000 bản, thì mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh thường in lần đầu với trăm nghìn bản.

Nguyễn Nhật Ánh là cây bút được yêu thích bậc nhất hiện nay. Tác phẩm của ông có lượng phát hành lớn. Theo thống kê năm 2019 của NXB Trẻ, Nguyễn Nhật Ánh có 13 tác phẩm bán trên 100.000 bản. Con chim xanh biếc bay về là tác phẩm thứ 46 của ông in tại NXB Trẻ.