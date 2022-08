Vừa hết án ma túy lại bị bắt vì buôn bán súng

Sau khi chấp hành xong bản án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, người đàn ông ở Trà Vinh tiếp tục bị bắt giam do mua bán vũ khí quân dụng.

Ngày 9/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Tính (35 tuổi) và Trần Hữu Thắng (51 tuổi, cùng ở ngụ huyện Càng Long) điều tra về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cán bộ an ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Thắng. Ảnh: C.A.

Theo kết quả điều tra, Thắng có mua khẩu súng ngắn và 5 viên đạn kim loại màu vàng từ một người bạn. Thắng sau đó đem khẩu súng và đạn bán cho người bạn của Tính. Người này lấy súng ra sử dụng không được nên nhờ bạn trả lại.

Tính mang súng cùng 5 viên đạn đi tìm Thắng để trả. Trên đường đi, Tính bị cảnh sát kiểm tra và lập biên bản và tạm giữ tang vật. Từ lời khai của Tính, cảnh sát đã mời làm việc đối với Thắng.

Kết quả giám định khẩu súng và 5 viên đạn được chế tạo thủ công có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, súng còn bắn được đạn nổ.

Theo cảnh sát, Tính từng có tiền án về tội Hủy hoại tài sản. Thắng có tiền án về tội Mua, bán trái phép chất ma túy và mới được tha tù vào tháng 4 vừa qua.