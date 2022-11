Vừa đá bóng vừa viết văn

Nhà văn mê bóng đá thì nhiều, nhưng ngược lại, bóng đá đã sản sinh ra bao nhiêu nhà văn?

Francesco Totti. Ảnh: 90min.

Bóng đá đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà văn vĩ đại. Albert Camus từng viết rằng "với những gì tôi biết về đạo đức và nghĩa vụ của đàn ông, đó là tôi nợ bóng đá", trong khi Vladimir Nabokov phần nào bị ám ảnh bởi hình bóng cô đơn của thủ môn, ông đã viết rằng "người thủ môn lạnh lùng, cô độc và điềm đạm"… Nhà văn mê bóng đá thì nhiều, nhưng ngược lại, bóng đá đã sản sinh ra bao nhiêu nhà văn?

Frank Lampard

Frank Lampard đã được ca ngợi là một trong những cầu thủ bóng đá thông minh giải ngoại hạng Anh, bằng chứng là anh ấy có bằng GSCE tiếng Latinh. Năm 2009, Mensa, tổ chức những người có IQ cao, đưa tin Frank Lampard đã đạt được chỉ số IQ cao bất thường sau cuộc nghiên cứu thần kinh do bác sĩ Bryan English của Chelsea tiến hành. Nên cũng không có gì ngạc nhiên khi Lampard làm công việc trí tuệ khi anh nghỉ thi đấu.

Lampard ký tặng Frankie's Magic Football. Ảnh: Business insider.

“Người không phổi” của Chelsea đã viết một bộ sách dành cho trẻ em Frankie's Magic Football. Lampard nói rằng “các nhân vật chủ yếu dựa trên những người bạn và đồng đội mà tôi đã chơi cùng trong nhiều năm”. Kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của The Blues cũng muốn cho người hâm mộ thấy dù trong hay ngoài sân cỏ anh vẫn sung mãn như thường.

Terry Venables

Terry Venables. Ảnh: Barratts/S&G and Empics Sport.

Khi Terry Venables ở Queens Park Rangers vào những năm 1970, cựu huấn luyện viên của Barcelona và đội tuyển Anh cùng bạn mình là nhà văn thể thao Gordon Williams đã đồng sáng tác một loạt tiểu thuyết. Cuốn đầu tiên có tựa đề Họ đã từng chơi trên sân cỏ (They Used to Play on Grass). Cuốn tiểu thuyết mang đầy tính tiên tri: dự đoán sự trỗi dậy của cầu thủ bóng đá nổi tiếng, đồng thời cũng dự kiến ​​​​một Giải đấu châu Âu sẽ chơi hoàn toàn trên sân cỏ nhân tạo. Cỏ trở thành hình ảnh ẩn dụ cho những ngày xa xưa trong quá khứ.

Sau đó ông với Gordon Williams lấy bút danh là PBYuill và cùng sáng tạo ra thám tử James Hazell. Năm 1978, Hazell đã được chuyển thể thành phim truyền hình, và cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh được ghi nhận là người đồng tác giả.

Theo Walcott

Theo Walcott. Ảnh: Jan Kruger/Gettyimages.

Thần đồng một thời của nước Anh cũng bước vào thế giới văn học sớm giống y như sự nghiệp bóng đá của mình. Anh viết loạt sách dành cho trẻ em như TJ and the Hat-Trick, TJ and the Penalty, TJ and the Victory Goal và TJ and the Cup Run và tất cả đều được xuất bản trước sinh nhật lần thứ 20 của Theo Walcott.

Chắc hẳn cựu cầu thủ của câu lạc bộ Arsenal đã dùng văn chương để giãi bày ước mơ thầm kín của mình... Bởi nhân vật chính trong bộ truyện là một cầu thủ bóng đá khao khát trở thành một tiền đạo và đã thể hiện xuất sắc khi được trao cơ hội đá trên hàng công.

Francesco Totti

Francesco Totti. Ảnh: 90min

Totti nổi tiếng với những cú sục bóng, những pha chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương và những pha đánh gót siêu việt. Anh là biểu tượng tài năng và lòng trung thành của AS Roma, là linh hồn của đội bóng một cách đúng nghĩa: sáng tạo, hào hoa, bản lĩnh và luôn biết tỏa sáng khi cần thiết. Totti - Hoàng tử thành Rome, còn được giới truyền thông Italy gọi bằng những cái tên khác như Il Bimbo d'Oro (Cậu bé vàng), và Il Gladiatore (Võ sĩ giác đấu), với những gì đạt được, Totti đã bước vào ngôi nhà của những huyền thoại, không chỉ ở riêng Roma mà còn trên toàn thế giới.

Totti trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF vào năm 2003 và đại sứ của làng trẻ em SOS do FIFA thành lập vào năm 2006. Nhằm thu hút tài trợ cho các quỹ từ thiện trẻ em, Totti đã viết và xuất bản 2 cuốn sách best-seller, một trong số đó là cuốn sách hài hước tập hợp những câu chuyện cười, mà Totti tự lấy mình ra làm trò cười.

Một số câu chuyện trong đó đề cập đến những đồng đội và những người bạn tốt của Totti ở đội tuyển quốc gia như Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Christian Vieri, Antonio Cassano, Marco Delvecchio và Alessandro Nesta, hay cả cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Giovanni Trappattoni.