Vua Charles III mặc lại đồ cổ tới hơn 200 năm tuổi trong lễ đăng quang

Thông báo từ Cung điện Buckingham hôm 1/5 cho biết trong lễ đăng quang tại Tu viện Westminster ở London (Anh) vào ngày 6/5 tới, Vua Charles III sẽ tái sử dụng một số trang phục từng xuất hiện trong những sự kiện từ năm 1821 “vì tính bền vững và hiệu quả”.

Trong số những trang phục ấy bao gồm găng tay đăng quang làm cho ông nội ông, Vua George VI, Reuters đưa tin.

“Chúng ta có một vị vua tuyệt vời, thân thiện với môi trường, theo đuổi tính bền vững, người tái sử dụng đồ vật thay vì có chiếc găng tay mới”, Deborah Moore - Giám đốc điều hành Dents, công ty sản xuất găng tay thêu chỉ vàng cho lễ đăng quang năm 1937 của Vua George VI - cho biết.

“Đây cũng là di sản, là cách nhìn lại quá khứ với một vị vua hiện đại của chúng ta”, ông Moore nói thêm. Dents cũng là công ty làm găng tay cho lễ đăng quang năm 1953 của mẹ ông Charles, Nữ hoàng Elizabeth II.

Vua Charles III cũng sẽ mặc lại Colobium Sindonis - chiếc áo choàng bằng vải lanh trắng không tay - và thắt lưng đeo kiếm của ông nội. Một số trang phục khác có thể kể đến như supertunica - áo khoác dài bằng lụa vàng có tay làm cho Vua George V, ông nội Nữ hoàng Elizabeth II.

Bên ngoài supertunica, Vua Charles III sẽ mặc chiếc áo khoác Imperial Mantle được làm từ vải kim tuyến. Imperial Mantle vốn được may cho lễ đăng quang của Vua George IV vào năm 1821.

