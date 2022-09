Vua Charles III giữ sự dẻo dai chỉ với 11 phút tập luyện mỗi ngày

Chế độ tập luyện mà Vua Charles III đã thực hiện nhiều năm qua được xây dựng theo quy chuẩn của Không quân Canada. Thói quen này ông học từ người cha quá cố.

Khi Hoàng thân Philip qua đời, Thái tử Charles - người vừa trở thành Vua Vương Quốc Anh - vẫn giữ được phong thái tốt và đi lại không cần chống gậy dù đã bước sang tuổi 72. Đây là kết quả của quá trình hàng chục năm Vua Charles III luyện tập theo chế độ nghiêm ngặt, tuân thủ lối sống khoa học.

Học theo lối sống của cha

Theo National Post, Vua Charles III bị ảnh hưởng rất nhiều từ lối sống của cha - Hoàng thân Phillip. Chính những thói quen lành mạnh này đã trở thành tấm gương cho ông từ khi còn nhỏ.

Sinh thời, vóc dáng của Hoàng thân Philip luôn khiến các thợ may kinh ngạc. Ông thậm chí vẫn có thể mặc lại bộ vest cưới sau 70 năm.

Để làm được điều này, Hoàng thân Philip đã bỏ thuốc lá trước khi kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II, tránh uống quá nhiều rượu, ăn vừa phải. Cố Công tước xứ Edinburgh còn tập luyện theo chế độ thể dục ngắn hạn đến từ Canada để giữ sự dẻo dai cho đến khi qua đời.

Ông cũng thích chơi cricket, chèo thuyền, cưỡi ngựa và đi bộ thường xuyên. Cố công tước đã truyền thói quen tập luyện này cho con trai - Vua Charles III cùng các cháu trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Thái tử Charles sinh tại Cung điện Buckingham ngày 14/11/1948. Ảnh: Buckingham.

Chế độ tập luyện như Không quân Canada

Để tăng cường sự dẻo dai, Vua Charles III tuân thủ chế độ Không quân Canada, còn được gọi là 5BX (Năm bài tập cơ bản).

Đây là chế độ được phát triển bởi vận động viên, nhà khoa học William Orban vào năm 1956, để đưa Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) vào trạng thái tốt nhất mà không cần nhiều không gian hay thiết bị tập luyện.

Chế độ này gồm 5 bài tập cơ bản, đòi hỏi tất cả cơ chính phải hoạt động, là kéo căng; nằm xuống rồi ngồi dậy lưng thẳng, chân duỗi thẳng; gập người tập lưng dưới; chống đẩy và chạy tại chỗ. Bài tập cuối cùng có thể thay thế bằng đi bộ hoặc chạy.

Đi bộ đã trở thành một phần thiết yếu trong thói quen hàng ngày của ông Charles. Theo chuyên gia hoàng gia Richard Kay, tân Vua Vương Quốc Anh "có đủ động lực bởi ông mong muốn tiếp tục mặc vừa những bộ quân phục được may cho mình cách đây 30 năm trước mà không cần thợ may nới rộng".

Công chúa Elizabeth cùng chồng, Hoàng tế Philip, và các con - Hoàng tử Charles và Công chúa Anne, tháng 8/1951. Ảnh: Buckingham.

Một nguồn tin tiết lộ với ông Kay, cân nặng của Vua Charles III khá ổn định qua hàng chục năm. Nó luôn ở mức khoảng 72 kg trong 40 năm qua, mặc dù gần đây có xu hướng tăng thường xuyên hơn.

Theo Insider, chế độ 5BX được cho là góp phần giúp Vua Charles III hồi phục nhanh hơn sau khi mắc Covid-19. Ông tập bài này 2 lần/ngày cùng với thói quen đi bộ đều đặn.

"Ông ấy có lẽ là người đàn ông khỏe mạnh nhất trong độ tuổi này mà tôi biết. Ông ấy sẽ đi bộ, như một chú dê núi, bỏ lại mọi người cách xa hàng dặm", vợ của nhà vua cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2020.

Stuart Roberts, tác giả cuốn sách Get Strong, Get Fit, Get Happy: A Life Manual for 40+ , cho biết Vua Charles III vẫn duy trì thói quen tập luyện dù đã bước sang tuổi 70, đây là ví dụ điển hình về cách có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Thái tử Charles trong bức ảnh chân dung chính thức năm 2008. Ông trở thành Vua Charles III sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Ảnh: Buckingham.

Cơn sốt thể dục mang tên 5BX

Theo website của Chính phủ Canada, chế độ tập luyện 5BX (hoặc XBX - phiên bản dành cho phụ nữ) là một trong những cơn sốt thể dục đầu tiên. Thậm chí, đây còn được xem là cách rèn luyện khôn ngoan, cách duy nhất để có thân hình cân đối mà không phải tập thể dục mệt mỏi, kéo dài.

5BX được chứng nhận quốc tế và trở nên ưa chuộng đến mức nó được xuất bản thành sách và bán được 23 triệu bản tại Canada, dịch sang 13 thứ tiếng.

Nữ hoàng và Thái tử Charles đi dạo ở Balmoral vào tháng 10/2021. Đây là một trong những lần cuối cùng hai mẹ con được chụp hình cùng nhau. Ảnh: Getty.

Chế độ 5BX chỉ mất 11 phút để hoàn thành và 5 bài tập cơ bản giúp vận động toàn bộ cơ chính. Nó thậm chí không yêu cầu khởi động trước khi bắt đầu.

Giáo trình bài tập có 6 cấp độ, độ khó tăng dần nhưng về cơ bản 5 bài tập không thay đổi. Đầu tiên là bài tập kéo căng trong 2 phút. Sau đó là nằm xuống rồi ngồi dậy lưng thẳng, chân duỗi thẳng; gập người tập lưng dưới; chống đẩy. Mỗi bài tập kéo dài một phút.

Cuối cùng, 5BX kết thúc bằng 6 phút chạy tại chỗ, xen kẽ cứ 75 bước là nhảy cao bắt chéo chân. Cường độ bài tập sẽ tăng dần, tập đủ 6 lần.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng để hoàn thành tốt cả 5 bài tập trong 6 mức độ, thường chỉ có vận động viên vô địch mới có đủ năng lực thể chất để thực hiện mà không cảm thấy đuối sức.

Ngay cả nữ diễn viên người Anh Dame Helen Mirren cũng là một trong những người yêu thích chế độ luyện tập này. Năm 2014, bà tiết lộ sử dụng phiên bản XBX 12 phút dành cho phụ nữ suốt nhiều năm để giữ gìn vóc dáng.

Dù vậy, chế độ tập thể dục này cũng từng vấp phải một số hoài nghi và chỉ trích tại thời điểm ra đời - những năm 1950. Theo thời gian, nó đã chứng minh được hiệu quả. Chương trình 5BX được coi là tiền thân của chế độ luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT).

Một số chuyên gia đã điều chỉnh 5BX cho phù hợp hơn như giữ duỗi thẳng lâu hơn hoặc uốn cong đầu gối khi ngồi lên để bảo vệ lưng dưới.