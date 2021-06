Vua Bibi 'mất ghế', để lại một quốc gia chia rẽ hơn bao giờ hết

Ông Netanyahu và vợ, bà Sara Netanyahu (trái), ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. New York Times nhận định ông Netanyahu nắm quyền lâu như vậy không phải vì người Israel nghĩ ông là lãnh đạo liêm khiết nhất, mà vì họ tin rằng ông có thể bảo vệ họ, giúp Israel thịnh vượng hơn. Người dân nước này cho rằng ông đã thành công trong việc duy trì an ninh quốc gia dù Israel bị cô lập trong khu vực. Ảnh: New York Times.