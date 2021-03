Vụ YouTuber Thơ Nguyễn được đưa vào báo cáo gửi Quốc hội

Báo cáo gửi tới Quốc hội cho thấy cử tri lo lắng tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, thiếu lành mạnh, điển hình như vụ YouTuber Thơ Nguyễn và Hưng Vlog.

Sáng 25/3, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết cơ quan này đã tổng hợp được 2.278 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Cử tri ghi nhận công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của nhân dân. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, khách quan, các nhân sự được bầu vào Trung ương tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển đất nước.

Các ý kiến cũng bày tỏ quan tâm đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và kỳ vọng đại biểu được bầu vào Quốc hội là những người có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hải Quân.

Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Mẫn cho biết cử tri ghi nhận Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công, nhiều dự án trọng điểm quốc gia được khởi công xây dựng, góp phần sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, ngành thương mại, dịch vụ vẫn bị tác động tiêu cực. Tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp; chất lượng dịch vụ, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, cử tri còn lo lắng trước tình trạng phát tán các bài viết, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu lành mạnh. Báo cáo dẫn trường hợp Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 28 tuổi, trú tại Bắc Giang) liên tục bị Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang xử phạt vì các clip có nội dung phản cảm. Hay mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin - Truyền thông đã xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn (36 tuổi, quê Yên Bái) vì cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên Facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng" và vụ việc chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn đăng clip có nội dung truyền bá mê tín dị đoan.

Trong giáo dục, cử tri lo ngại trước tình trạng bạo lực học đường, điển hình như vụ đánh bạn tại trường THPT Lang Chánh, Thanh Hóa; vụ 2 nữ sinh trường cấp 2 ở Biên Hòa bị nhóm học sinh chặn đường, đánh dã man gây phẫn nộ dư luận...

Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, cử tri bức xúc về tình trạng cướp giật, tín dụng đen, lừa đảo, đánh bạc qua mạng, cho vay nặng lãi, khai thác tài nguyên trái phép, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Dẫn chứng cho những lo ngại này, báo cáo nêu việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Trung, người chuyên mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong chuyên án 920G về buôn lậu, sản xuất hàng triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu; hay việc Bộ Công An phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hàng trăm tấn hàng lậu tại Quảng Ninh.