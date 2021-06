Vụ xe container lao lên vỉa hè: Tài xế không vi phạm tốc độ

Kết quả điều tra cho thấy tốc độ lớn nhất của xe container trước khi xảy ra tai nạn là 43 km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép của đoạn đường này là 50 km/h.

Trao đổi với Zing ngày 14/6, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang cho biết cơ quan chức năng đã làm rõ tốc độ của xe đầu kéo lao lên vỉa hè để tránh 2 người sang đường

Theo công an, khu vực xảy ra tai nạn cách ngã tư khoảng 300 m. Do vậy, cảnh sát đã làm rõ xe đầu kéo có 3 điểm tốc độ. Khi dừng đèn đỏ, tốc độ của xe là 0 km/h; sau khi di chuyển thì tốc độ tăng lên 25 km/h; thời điểm trước khi xảy ra tai nạn là 43 km/h.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.P.

Kết quả trên được khẳng định qua điều tra hiện trường và dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

“Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép của đoạn đường trên là 50 km/h. Do vậy, nam tài xế không vi phạm”, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Giang nói.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định tài xế xe container không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Do mức độ thiệt hại của vụ tai nạn lớn hơn 100 triệu đồng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) để làm rõ các dấu hiệu hình sự.

Camera ghi lại lúc xe container lao lên vỉa hè. Ảnh: Cắt từ clip của camera nhà dân.

Trước đó, trưa 8/6, xe đầu kéo do anh Vương Văn Pháp (trú tại Tuyên Quang) điều khiển chạy trên quốc lộ 2 đến thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã lao lên vỉa hè do phải tránh 2 người sang đường.

Ôtô sau đó cán lên 13 xe máy cùng một số hàng hóa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Vụ việc cũng không có người thương vong. Bước đầu xác định thiệt hại gần một tỷ đồng.

Hai người sang đường đã ra trình diện công an.

Nam tài xế xe container đã nhận được khoảng một tỷ đồng ủng hộ từ người dân cả nước. Anh Pháp cho biết nếu số tiền ủng hộ vượt quá chi phí khắc phục hậu quả vụ tai nạn anh sẽ công khai chuyển toàn bộ số dư đó vào Quỹ vaccine chống Covid-19 .