Vụ xác người trong vali: Chuốc bia cho nạn nhân say rồi ra tay tàn độc

Jeong In Cheol khai đã chuốc cho đồng hương uống say. Khi nạn nhân nằm một chỗ, hắn ra tay tàn độc rồi cướp tiền, vàng và ôtô.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bước đầu làm rõ vụ thi thể trong vali tại căn nhà nằm trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Đến nay, Jeong In Cheol đã khai chi tiết về kế hoạch giết hại người bạn đồng hương rồi phân xác giấu trong vali và túi nylon.

Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: Công an cung cấp.

Jeong In Cheol thuê căn nhà trên và thành lập công ty Creata Việt Nam từ đầu năm 2018. Công ty hiện do người khác đứng tên đại diện pháp luật, nhưng Jeong In Cheol điều hành tất cả.

Công ty của Jeong In Cheol chuyên cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc nhưng thực chất là môi giới đa lĩnh vực.

Bị bắt trong vụ án gây xôn xao dư luận, Jeong In Cheol chỉ khai do làm ăn thất bại, dẫn đến nợ nần nên túng quẫn, nghĩ đến chuyện đi cướp. Anh ta nhắm đến người bạn đồng hương Han Tong Duk (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) vì người này có nhiều tiền bạc, tài sản.

Chiều tối 26/11, Jeong In Cheol rủ Han Tong Duk đến trụ sở công ty là căn nhà 3 tầng sắp trả lại cho chủ. Nạn nhân đến đó bằng ôtô hiệu KIA thuê của người khác.

Khi gặp nhau, trong nhà chỉ có 2 người. Jeong In Cheol đã rủ bạn uống bia khi trò chuyện.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: 91.com.vn.

Công an tình nghi và đang giám định xem Jeong In Cheol có bỏ thuốc an thần cực mạnh vào bia để cho nạn nhân Han Tong Duk uống hay không?

Khi Han Tong Duk nằm bất động một chỗ, Jeong In Cheol đã dùng tay bóp mũi, miệng cho đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó nghi phạm, phân xác nạn nhân cho vào các túi nylon đen.

Chiếc vali hồng chứa một phần thân thể nạn nhân được Jeong In Cheol vứt tại nhà vệ sinh tầng 1 cùng vật dụng gây án là cưa tay, kìm cộng lực. Còn 3 túi nylon chứa các đoạn thi thể được nghi phạm để tại nhà vệ sinh tầng 3.

Nguồn thông tin tiết lộ, Jeong In Cheol sau đó đã lục soát, cướp của nạn nhân số tài sản có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Lau dọn xong các dấu vết máu, Jeong In Cheol lấy ôtô của Han Tong Duk để rời hiện trường.

Sau khi di chuyển qua nhiều địa điểm ở TP.HCM, nghi phạm về ẩn náu tại căn hộ của người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2. Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã lần theo dấu vết và phối hợp cùng Công an quận 2, quận 7 bắt giữ.

Jeong In Cheol khai gây án một mình, không có ai giúp sức. Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.