Vụ video bé sử dụng chất nghi ma túy: Xác định nơi mẹ, người tình trốn

Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã xác định nơi Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, ngụ quận Tân Bình), Lê Văn Bậm (chồng hờ của Nguyên) lẩn trốn.

Lực lượng chức năng xác định 2 người có liên quan trong clip đang trốn tránh tại một tỉnh ở miền Tây.

Trước đó, 19h ngày 24/3, một tài khoản Facebook đăng bài viết “Mong mọi người chia sẻ giúp để Công an vào cuộc cứu đứa bé… (50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn)”, kèm theo 2 ảnh của một thanh niên và một người phụ nữ, cùng 4-5 đoạn clip ghi cảnh bé trai khoảng 3 tuổi bị người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá.

Hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút chất ma túy.

Ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây.

Cùng ngày, ông Trần Minh Tài (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) đến Cơ quan Công an trình báo, khẳng định mình là cha của cháu bé trong clip. Ông kể năm 2018 kết hôn với Nguyên và có 2 người con, trong đó có bé trong clip (là bé Th., SN 2020).

Năm 2021, hai vợ chồng mâu thuẫn, Nguyên đưa 2 bé đi và sống như vợ chồng với Bậm. Tháng 12/2022, ông Tài đến đưa con gái (SN 2018) về nuôi, còn bé Th. vẫn sống với mẹ.

Tháng 3/2023, ông mượn địa chỉ Facebook của Nguyên để bán hàng. Đăng nhập vào, ông phát hiện các hình ảnh, clip ghi cảnh Nguyên và người tình (Bậm) cho bé Th. sử dụng ma túy. Tối 24/3, ông Tài đăng clip và các hình ảnh đó lên Facebook, đồng thời nhờ người khác chia sẻ thêm. Vì thấy trên Facebook của Nguyên có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân, nên ông Tài ghi địa chỉ này và kêu cứu.

Khai báo với cơ quan công an, ông Tài cho biết bức xúc trước cảnh vợ cùng người tình hành hạ con mình, nên kêu cứu mong cơ quan chức năng xử lý.

Hiện cơ quan chức năng xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có công văn gửi cơ quan Công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM đề nghị phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma túy đá.