Vụ vận chuyển 51 kg vàng: Bà trùm Mười Tường quan hệ rộng thế nào?

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) có mối quan hệ rất rộng, móc nối chặt chẽ với các đầu nậu ở Campuchia.

Ngày 30/11, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xác định là nghi phạm chính trong chuyên án vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới.

Công an tỉnh An Giang đã có đủ chứng cứ đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Mười Tường.

Theo đại tá Nơi, Mười Tường là người cầm đầu đường dây, từng một thời thao túng buôn lậu trên tuyến biên giới dài gần 100 km thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Có nhiều đàn em, Mười Trương quan hệ rộng, mốc nối chặt chẽ với các đầu nậu buôn lậu ở Campuchia.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Ngày 5/7/2005, Mười Tường bị bắt vì liên quan đến đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia. Sau đó, bà ta bị TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù về tội Buôn lậu.

Chấp hành án xong, người này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi buôn lậu. Nhằm tránh bị phát hiện, Mười Tường đã giao nhiệm vụ cho đàn em.

Khoảng 5 năm nay, người phụ nữ tạo vỏ bọc, đánh bóng tên tuổi bằng danh nghĩa chủ doanh nghiệp thường xuyên làm từ thiện ở các huyện biên giới An Giang. Nhưng mục đích cuối cùng là thông qua đó tạo mối quan hệ để buôn lậu.

Chiều 28/11, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện khám xét 15 địa điểm là nhà ở, phủ thờ, kho hàng, khách sạn của Mười Tường và một số người khác.

Hiện, Mười Tường và 4 người có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới đang bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

“Đối tượng có mối quan hệ rộng, chằng chịt, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn rất nhiều trong quá trình đấu tranh của ban chuyên án. Tuy nhiên, Công an tỉnh An Giang vẫn quyết tâm triệt tận gốc các đối tượng có liên quan và phá án phải đạt yêu cầu là khởi tố được đối tượng cầm đầu; đạt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ”, đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.