Vụ tự nằm trông xe: Lực lượng chức năng không thể tùy tiện phá cửa

Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết do phòng trọ khóa cửa ngoài, lực lượng chức năng phải làm theo đúng quy trình, không thể tùy tiện phá khóa cửa.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc người dân trình báo mất xe phải "tự nằm trông xe". Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, một người dân bị mất xe máy tại phường Dĩ An (TP Dĩ An). Khi lần theo định vị và được sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, người này đã tìm được đến nơi phát tín hiệu là phòng trọ thuộc phường Bình Hòa (TP Thuận An). Hai chiếc xe được phát hiện trong phòng trọ ở Bình Dương. Tuy nhiên, căn phòng trọ khóa cửa ngoài, nhìn qua cửa sổ, thì người dân phát hiện ngoài chiếc xe nghi bị mất tại phường Dĩ An, còn một chiếc xe hiệu SH cũng nghi bị mất trộm trước đó tại phường Vĩnh Phú (TP Thuận An). Đại diện chủ 2 xe sau đó trình báo Công an phường Bình Hòa. Nhận tin báo, công an phường đã cử lực lượng đến giữ hiện trường. Khoảng 3h ngày 24/2, lực lượng công an đã đưa 2 xe cùng những người có liên quan về trụ sở phường làm việc. Hiện công an vẫn xác định danh tính khách thuê phòng trọ nơi phát hiện 2 chiếc xe máy nói trên.