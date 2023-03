Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng xin chấm dứt kinh doanh

New Phương Đông sẽ chấm dứt kinh doanh dịch vụ vũ trường theo Nghị định 54/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng vừa tiếp nhận thông báo của Công ty TNHH Hữu Thanh về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ tại vũ trường New Phương Đông (ở đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Doanh nghiệp này cho biết việc chấm dứt kinh doanh theo Nghị định 54/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Sau khi nhận được đơn, hôm 7/3, ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng ký văn bản đề nghị công ty TNHH Hữu Thanh thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường và có thông báo đến các cơ quan quản lý liên quan.

New Phương Đông là một trong những vũ trường lớn nhất, hoạt động lâu năm ở Đà Nẵng (gần 30 năm). Tuy nhiên, thời gian qua lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến ma túy tại địa điểm này.

Gần đây nhất, lúc 0h ngày 31/1, Công an quận Hải Châu đột kích vũ trường này và phát hiện hàng chục người có biểu hiện đã và đang sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phát hiện một nhóm người tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với một số khách khác đang có mặt tại vũ trường, phát hiện thêm 26 trường hợp khác dương tính với chất ma túy. Ngày 3/2, Công an quận Hải Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.