Vũ trụ tỷ USD ‘The Conjuring’ đi xuống

Nhà làm phim gốc Á James Wan rời ghế đạo diễn khiến “The Conjuring 3” thiếu chất kinh dị tâm linh làm nên thành công 2 phần đầu.

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Michael Chaves

Diễn viên: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard

Đánh giá: 6/10

Sau thành công lớn của Vũ trụ Điện ảnh Kinh dị Conjuring, hãng Warner Bros. nhanh chóng bật đèn xanh cho phần ba, The Conjuring: The Devil Made Me Do It. James Wan, cha đẻ của thương hiệu, không tiếp tục đạo diễn mà chỉ đồng biên kịch và sản xuất. Ghế đạo diễn được trao cho Michael Chaves, người từng làm The Curse of La Llorona.

Câu chuyện vẫn tiếp tục xoay quanh đôi vợ chồng nhà trừ tà Ed và Lorraine Warren (Patrick Wilson và Vera Farmiga). Năm 1981, họ trục quỷ cho một cậu bé ở Connecticut (Mỹ). Nhưng trong quá trình này, con quỷ nhập vào chàng thanh niên tên Arne Johnson (Ruairi O'Connor). Chỉ mình Ed nhận ra điều này nhưng anh lên cơn đau tim và hôn mê nằm viện.

Cuộc điều tra của gia đình Warren.

Đến tháng sau, Ed mới tỉnh dậy và thông báo cho mọi người về việc quỷ đã nhập người khác. Bị quỷ kiểm soát, Arne gây ra một vụ án mạng kinh hoàng. Ở tòa, nhà Warren cố bào chữa cho anh ta bằng luận điểm Arne bị quỷ ám. Song song, họ đi tìm lời giải về thế lực hắc ám đã gây tội ác này.

Cũng như hai phần đầu, The Conjuring 3 lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Vụ án năm 1981 của Arne Johnson cũng là lần đầu tiên một bị cáo được bào chữa bằng lý do quỷ ám. Sự việc thu hút truyền thông và được nhắc đến nhiều lần trong văn học cũng như trên truyền hình.

Thiếu chất kinh dị đặc trưng James Wan

Cách ê-kíp khai thác chủ đề tương tự các phần trước, dựa trên câu chuyện có thật về ma ám ở Mỹ. Trích đoạn đầu phim để lại ấn tượng mạnh với bối cảnh ngôi nhà ma quen thuộc, trong đó cậu bé David (Julian Hilliard) cảm nhận những hiện tượng kỳ lạ dần xảy ra.

Mức độ của chúng cứ tăng dần, cho đến một cuộc đấu dữ dội giữa nhà Warren và ác quỷ. Trận chiến để lại hậu quả nặng nề cho đôi vợ chồng, khi Ed chấn thương nặng còn Lorraine phải thấy những hình ảnh ghê rợn.

Một cảnh ghê rợn trong phim.

Tuy nhiên, phần mới này không dừng ở chuyện ma ám mà kể tiếp diễn biến tòa án và những gì xảy ra sau khi David tiếp nhận con quỷ. Nhà Warren không chỉ tập trung xử lý sự việc ở một địa điểm mà phải di chuyển nhiều nơi để tìm manh mối.

Những phần phim trước của Conjuring gây ấn tượng nhờ tài năng tạo nỗi sợ của James Wan. Nhà làm phim gốc Á biết cách pha trộn những chiêu trò hù dọa giật mình với không khí tâm linh. Anh không phô trương máu me mà tạo sự rùng rợn từ từ bằng tình huống, không gian và âm thanh. Những khoảng nghỉ hay tiếng động bình thường đôi khi mang đến nỗi sợ còn hơn cả khi hiện tượng thật sự xảy ra.

Michael Chaves là đạo diễn được James Wan đánh giá cao và giúp đỡ trong dự án The Curse of La Llorona. Dù vậy, ở phim mới, việc đảm đương câu chuyện Conjuring có vẻ quá sức đạo diễn này.

Chaves vẫn làm tốt ở những đoạn hù dọa với góc máy, âm thanh và những tạo hình ghê rợn. Song, anh thiếu những trường đoạn đậm chất tâm linh để gây ám ảnh từ bối cảnh hay những khoảng ngừng chết chóc. Kết quả cuối cùng không phải quá tệ nhưng không còn nét đặc trưng từng làm nên thương hiệu.

Lorraine Warren giữ vai trò lớn trong phim.

Một điểm yếu khác của phim là dành nhiều thời gian cho câu chuyện điều tra của Warren. Đôi khi họ giống như các thám tử đi khắp nơi tìm kiếm manh mối phá án. Một số cảnh phim được dùng để giải thích các sự kiện nên chất kinh dị nhìn chung bị pha loãng.

Tâm điểm cảm xúc của mạch truyện vẫn là tình cảm của vợ chồng nhà Warren. Chaves dẫn dắt ý tưởng này hơi phô với đoạn hồi tưởng mùi mẫn về lần đầu họ gặp nhau. Những ngôn từ hơi sến cùng thông điệp “tình yêu mang lại sức mạnh” tạo cảm giác cũ kỹ cho đoạn kết phim.

Diễn xuất cứu lại phần nào chất lượng

Vera Farmiga và Patrick Wilson vẫn là những điểm sáng để khán giả yêu thích bộ phim. Tám năm sau khi đóng chung phần đầu, bộ đôi diễn viên đã quá ăn ý và hiểu rõ nhân vật của mình. Patrick hóa thân người đàn ông giàu trách nhiệm, từng trải, tin tưởng vào những điều mình cho là đúng. Còn Vera Farminga dường như sinh ra cho những vai diễn phim kinh dị. Ánh mắt lo lắng, dè chừng lẫn cảm xúc sợ hãi luôn được minh tinh Mỹ thể hiện rõ nét.

Ruairi O'Connor trong vai chàng trai bị quỷ ám.

Ruairi O'Connor cũng là sự bổ sung ấn tượng cho tác phẩm. Tài tử Ireland hóa thân người có thật theo hướng gây đồng cảm với nguyên mẫu. Arne Johnson trên màn ảnh muốn quỷ nhập vào mình để cứu cậu bé David. Anh ta là nạn nhân của quỷ dữ và cả một hệ thống pháp lý không tin vào thế lực siêu nhiên. Phân cảnh đáng nhớ của Arne là gương mặt đờ đẫn, ám ảnh trước khi ra tay giết người.

Song, các đoạn của Arne trong tù là sự triển khai quá tay của đạo diễn. Mạch phim giờ đã hướng về cuộc điều tra, còn câu chuyện về chàng thanh niên không còn hấp dẫn. Tuyến về Arne lúc này, mỗi khi được đan xen với chuyện nhà Warren, thường làm loãng nhịp phim.

The Conjuring 3 ra mắt ở Mỹ vào tháng 5, sau đó phát hành trên các nền tảng trực tuyến. Doanh thu của phim là 202 triệu USD , giảm nhiều so với phần hai ( 321 triệu USD ).