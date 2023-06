Vũ trụ nhện hoành tráng trong 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” (tựa Việt: “Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện”) mang đến một đa vũ trụ hoành tráng với cốt truyện hấp dẫn hơn hẳn phần phim trước.

Sau thành công của Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), các nhà làm phim đứng trước áp lực rất lớn khi phải tạo ra một tác phẩm ngang bằng hoặc thậm chí hay hơn trước. Song, Sony đã không làm người hâm mộ thất vọng khi Spider-Man: Across the Spider-Verse trở thành bom tấn đúng nghĩa với chất lượng hình ảnh vượt trội cùng một thế giới hoành tráng.

Đa vũ trụ hoành tráng

Đa vũ trụ chính là tương lai của dòng phim siêu anh hùng khi các hãng đua nhau tạo ra những tác phẩm trải dài qua nhiều dòng thời gian. Khó có thể phủ nhận Spider-Man: Across the Spider-Verse là một trong những bộ phim làm tốt nhất đề tài này. Không chỉ gói gọn trong Earth-1610 của Miles Morales (Shameik Moore), người xem còn được ghé thăm 6 vũ trụ khác nhau với phong cách độc nhất vô nhị.

Người xem đồng hành cùng Miles Morales khám phá 6 vũ trụ.

Đó là Mumbattan của Spider-Man India/Pavitr Prabhakar (Karan Soni) với màu sắc tươi sáng và các khối kiến trúc đậm chất Ấn Độ; Earth-42 - một vũ trụ giống Earth-1610 nhưng đen tối và bạo lực hơn rất nhiều; Nueva York của Spider-Man 2099 mang phong cách viễn tưởng, hiện đại; Earth-13122 của LEGO Marvel hay Earth-65 u buồn của Gwen Stacy.

Không dừng lại ở vũ trụ, bộ phim còn là bữa tiệc “trứng phục sinh” với hàng loạt phiên bản Spider-Man quen thuộc để chiều lòng các fan. Đó là Spider-Man Nhật Bản trong loạt phim truyền hình năm 1978, Spider-Woman/Jessica Drew (Issa Rae), Superior Spider-Man/Otto Octavius, Scarlet Spider/Ben Reilly (Andy Samberg)… hay những biến thế độc lạ như Spider-Cat, Web-Slinger/Patrick O'Hara, Spider-Rex/Pter Ptarker...

Bộ phim là bữa tiệc để các fan Spider-Man thỏa sức “nhặt trứng”.

Phong cách hoạt họa của mỗi nhân vật đều khác nhau, góp phần làm nổi bật tính cách riêng. Tiêu biểu như Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) được thể hiện như những nét màu nước, cho thấy nỗi buồn của cô khi bị hiểu lầm và mất đi bạn thân, hay Spider-Punk/Hobbie Brown (Daniel Kaluuya) sở hữu tạo hình như tấm poster nhạc rock và có thể đổi màu theo tâm trạng… Đây thực sự là một “đa vũ trụ điên loạn” với phần hình ảnh xuất sắc và sự liên kết đặc biệt thú vị.

Cốt truyện hấp dẫn, đầy cảm xúc

Lấy bối cảnh hơn một năm sau phần đầu, Spider-Man: Across the Spider-Verse tiếp tục xoay quanh quá trình chiến đấu chống tội phạm của Spider-Man/Miles Morales. Thế nhưng, anh còn phải đối mặt việc chuẩn bị vào đại học và sự nghi ngờ của cha mẹ khi con vắng nhà ngày một nhiều.

Spider-Man: Across the Spider-Verse đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Một phản diện mới cũng xuất hiện trong phim là Spot/Jonathan Ohnn (Jason Schwartzman) - nhà khoa học dưới trướng Kingpin/Wilson Fisk (Liev Schreiber) năm xưa.

Một ngày nọ, Spider-Woman/Gwen Stacy bất ngờ trở lại với một thiết bị có khả năng du hành đa vũ trụ. Cô tự nhận là thành viên của một nhóm Spider-Man chuyên bảo vệ dòng thời gian do Spider-Man 2099/Miguel O’Hara (Oscar Isaac) lãnh đạo. Miles âm thầm theo dõi Gwen và phát hiện Spot đã nâng cấp khả năng đi xuyên qua các vũ trụ. Anh bắt đầu chuyến du hành qua vũ trụ nhện và khám phá ra nhiều bí mật mới.

Không chỉ mở rộng vũ trụ, Spider-Man: Across the Spider-Verse còn đi sâu vào nội tâm của các Spider-Man. Bộ phim không hề quên đi điều cốt lõi của một Người Nhện chính là sự mất mát và bi thương, đi liền trách nhiệm cao cả.

Câu chuyện mỗi người khác nhau, nhưng ai trong số họ cũng đều có những nỗi đau và buộc phải đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn. Nhờ vậy, các fan có thể hiểu hơn về cảm xúc của siêu anh hùng “số nhọ” này.

Mỗi Spider-Man đều hiện lên với một nét tính cách riêng.

Sau cái chết của chú Aaron (Mahershala Ali), trong phần phim mới, Miles còn phải đối mặt những mất mát lớn hơn. Chính Spider-Woman hay Spider-Man 2099 cũng từng trải qua bi kịch riêng. Song, mỗi người trong số họ lại có một lựa chọn khác. Phim khéo léo tạo ra xung đột để các Spider-Man phải rơi vào thế đối đầu, sau đó đặt ra câu hỏi liệu con đường nào mới đúng đắn.

Không những thế, Spider-Man: Across the Spider-Verse còn hé lộ nhiều bí mật và các khái niệm mới trong đa vũ trụ. Phản diện Spot có khả năng nâng cấp sức mạnh và là mối nguy “cấp độ Avengers” cho toàn bộ vũ trụ thay vì chỉ một Spider-Man. Từ đây, bộ phim tạo bước đà cho cuộc đụng độ hoành tráng hơn, cũng như mở ra một thế giới rộng lớn với nhiều hướng đi tiềm năng cho các phần tiếp.

Bộ phim hé lộ nhiều bí mật và các khái niệm mới trong đa vũ trụ.

Spider-Man: Across the Spider-Verse xứng tầm trở thành một trong những bộ phim xuất sắc hàng đầu về Spider-Man, cũng như tác phẩm siêu anh hùng hoành tráng bậc nhất. Phim hiện được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.