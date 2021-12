Vũ trụ mới của Người Nhện

Một số tình tiết trong hai phim siêu anh hùng “Spider-Man: Across the Spider-Verse” và “Morbius” đã được Sony Pictures công bố thông qua hai video ngắn.

Trong khuôn khổ sự kiện CCXP Worlds 2021, Sony Pictures đã công bố hai video mới, hé lộ nhiều tình tiết từ các bộ phim về siêu anh hùng Marvel do hãng sản xuất. Khán giả được chứng kiến màn hội ngộ giữa Spider-Man da màu Miles Morales (Shameik Moore) và Gwen Stacy/Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) cũng như lần đầu tiên Morbius (Jared Leto) hóa ma cà rồng.

Diễn biến mới trong vũ trụ Spider-Man

The Hollywood Reporter đưa tin nhan đề phần hậu truyện của Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - tác phẩm đoạt Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc - đã được công bố cùng video đầu tiên tiết lộ nội dung. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) đưa khán giả theo chân Miles Morales và các phiên bản Spider-Man khác trong hành trình trừ gian diệt bạo xuyên đa vũ trụ.

Dựa trên vế (Part One) trong nhan đề, có thể tạm suy đoán bộ phim hoạt hình được sắp đặt làm phần mở màn cho thiên truyện kéo dài hai phần. Chùm phim sẽ cùng Into the Spider-Verse hợp thành bộ ba tác phẩm về chàng Spider-Man da màu đầu tiên của vũ trụ siêu anh hùng Marvel.

Một số hình ảnh cắt từ đoạn phim đầu tiên về Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). Ảnh: Sony Pictures.

Phim do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers và Justin K. Thompson đạo diễn từ kịch bản do Phil Lord, Christopher Miller cùng David Callaham chấp bút. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào 7/10/2022.

Trong đoạn phim đầu tiên của Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gwen đã tới tìm Miles và mời gọi cậu bạn dấn thân khám phá các thế giới khác thuộc đa vũ trụ Spider-Man (hay còn gọi là Spider-Verse). Khi vừa dịch chuyển đến thành phố tương lai Nueva York, Miles đã chạm trán phiên bản Spider-Man của vũ trụ này, Miguel O’hara (Oscar Isaac). Tuy nhiên, lần gặp mặt đầu tiên của hai siêu anh hùng đã diễn ra khá bạo lực.

Miguel O’hara từng lộ diện ở cảnh tiền danh đề của Spider-Man: Into the Spider-Verse. Khi này, phiên bản Spider-Man từ năm 2099 đã bắt đầu chuyến du hành ngược thời gian, tìm đến các Spider-Man khác xin giúp đỡ để cứu thế giới. Điểm đến đầu tiên của anh là Earth-67. O’hara gặp không ít khó khăn khi thuyết phục phiên bản Spider-Man của vũ trụ này tin tưởng mình.

Cuộc đi săn của ma cà rồng Morbius

Sau nhiều lần trì hoãn do ảnh hưởng của Covid-19, Sony Pictures đã chốt lịch phát hành bộ phim Morbius vào 28/1/2022. Trong tác phẩm, tài tử Jared Leto thủ vai Tiến sĩ Michael Morbius - một người đàn ông mang nửa dòng máu ma cà rồng. Đây là hậu quả từ thất bại của một thí nghiệm y khoa do chính anh khởi xướng nhằm chữa trị căn bệnh máu hiếm gặp.

Trong đoạn phim mới được công bố, khán giả được chứng kiến đoạn kết cuộc thí nghiệm đã biến Morbius thành ma cà rồng cũng như lần đi săn đầu tiên của gã. Cuộc thí nghiệm diễn ra trong một con tàu chở hàng lênh đênh giữa đại dương được vũ trang và canh phòng cẩn mật.

Morbius thập tử nhất sinh được đưa vào phòng theo dõi, anh nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng và yêu cầu người nữ trợ lý trói mình thật chặt. Tuy nhiên, khi một tên lính canh bước vào và khiến người nữ trợ lý phân tâm, Morbius đã biến mất. Anh hóa thành một sinh vật quái dị với sức mạnh không tưởng và lao vào tấn công tên lính canh khi bị gã nổ súng vào người.

Thay đổi chóng mặt của Jared Leto trong Morbius. Ảnh: Sony Pictures.

Cuộc đi săn đầu tiên của Morbius nhấn chìm khu căn cứ trong nỗi kinh hoàng. Anh lần lượt hạ gục toán lính gác chỉ bằng tay không. Tan cơn say máu, Morbius trở lại hình dáng con người. Chỉ khác, anh không còn là gã ốm o vì bạo bệnh mà đã trở thành một người đàn ông cường tráng.

Theo Collider, Morbius là mảnh ghép quan trọng trong vũ trụ điện ảnh về các ác nhân, phản anh hùng đối đầu Spider-Man mà Sony Pictures dày công xây dựng. Bộ phim và loạt Venom với Tom Hardy thủ vai chính diễn ra trong cùng một thực tại, tức việc hai gã phản anh hùng gặp nhau chỉ còn là vấn đề thời gian. Tương tự Venom, Morbius không phải anh hùng, nhưng sẵn sàng dùng sức mạnh mới để trấn áp những kẻ tội phạm còn tồi tệ hơn mình.

Phim do Daniel Espinosa đạo diễn từ kịch bản của Matt Sazama và Burk Sharpless. Morbius là tác phẩm siêu anh hùng mở màn năm 2022 của Sony Pictures và được kỳ vọng sẽ cho thấy diện mạo thế giới sau những gì đã xảy ra trong Spider-Man: No Way Home (sẽ phát hành vào 17/12). Hồi đầu tháng 11, trailer mới của Morbius đã ra mắt với nhiều chi tiết gợi nhắc các loạt phim về Spider-Man của Tobey Maguire, Andrew Garfield và cả Tom Holland.